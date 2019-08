Populární mládě dugonga uhynulo, v žaludku mělo plastové tašky

V Thajsku uhynul miláček místních i sociálních sítí, samičí mládě dugonga. Osmiměsíčního sirotka Marium zabila kombinace plastů, kterou veterináři našli v jejím žaludku, a šok z pronásledování samců, kteří se chtěl pářit. V sobotu to oznámilo thajské oddělení mořských a pobřežních zdrojů. Informoval o tom server CBS News.

Mořští biologové v dubnu zachránili samici dugonga a pečovali o ni, aby i bez své matky vyrostla. Až patnáctkrát denně chodili její stav kontrolovat veterináři a různí dobrovolníci. Případ si na internetu získal celosvětovou pozornost. Nyní šlo veškeré jejich úsilí vniveč. Marium nepřežila útoky starších samců, kteří se s ní chtěli pářit. Ve vodě navíc pozřela plastový odpad.

Podle oddělení mořských a pobřežních zdrojů byla Marium minulý týden během období páření naháněna samcem. Výsledkem pro ni byla řada modřin. "Předpokládáme, že se příliš vzdálila svému přirozenému prostředí a byla pronásledována, a nakonec i napadena samičím dugongem nebo dugongy, protože je přitahovala," uvedl ředitel oddělení Jatuporn Buruspat.

Potom, co prodělala šok z útoku, odmítala potravu a veterináři ji převezli ve středu do pozorovací nádrže, kde její stav pečlivě monitorovali. V sobotu ale zahynula. Následná pitva navíc prokázala, že v žaludku měla osm plastových tašek zamotaných do sebe. Další plastové fragmenty se pak našly ve střevech, což jí způsobilo krevní infekci. "Musela si myslet, že ty plasty jsou jedlé," dodal Buruspat.

Dugongové jsou plachými mořskými savci. Jsou příbuzní kapustňáků. Jejich stupeň ohrožení ve volné přírodě je považován za zranitelný, populace neustále klesá vlivem znečištění a zmenšování jejich přirozeného prostředí. V Thajsku se zvíře stalo symbolem ochrany oceánů. "Její smrt připomene všem lidem z celého světa, abychom dál neznečišťovali oceány," řekl thajský ministr životního prostředí Varawut Silpa-arcpha.