Pozor na dehydrataci koček zejména v létě!

Kočka je původně zvíře z pouště, které bylo odkázáno na vodu z kořisti. Neměla se kde napít, a proto ani dneska nemají dostatečně vyvinutý instinkt k pití. Bohužel tak snadno může dojít k dehydrataci, obzvláště v parném létě. Připravili jsme si pro vás několik tipů, jak předejít nejen jí, ale i následným zdravotním problémům.

Často se můžeme mylně domnívat, že mokrá krmiva, jako jsou kapsičky, konzervy anebo vaničky, jsou pro kočky pouze chuťovka a vedou jen k rozmlsání už tak mlsné kočky. Opak je ale pravdou. "Mnohé domácí kočky s pitím stávkují. Jestliže mají k dispozici jen suché granule, může to vést k dehydrataci a dalším zdravotním problémům, jako je například onemocnění ledvin. Zkuste proto doplnit suché krmivo o kapsičky či vaničky značky Marp Holistic," radí odborník na krmivo Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka.

Věděli jste, že každá kočka by denně měla vypít přibližně hrnek vody? Je to moc? Část denního příjmu tekutin lze nahradit mokrým krmivem. "Granule totiž obsahují pouze 10 % vody, ale konzervy okolo 80 %. Díky tomu tak nemusíte kočku příliš hlídat, kontrolovat, zda vypila dostatečné množství vody," doporučuje Pučálka. Pitný režim je důležitý nejen u lidí, ale i u zvířat, a to zejména v létě.

Podáváním konzerv také můžete docílit větší pestrosti stravy. Pokud má kočka bezproblémové zažívání, je vhodné jí podávat různé příchutě i konzistence vlhkého krmiva. Každá kočka totiž preferuje něco jiného, vybírat můžete z paštik, filetů ve vývaru, trhaného masa, kousků želé, ale i dalších konzistencí.

I kočku můžete motivovat

Když konzumace mokrého krmiva a pitný režim nestačí, je na řadě motivace. Jak ale na to? Zkuste přemístit misku na jiné místo, neměla by být hned vedle misky s granulemi. Další možností je použití větší misky, kočky rády pijí z větší vodní hladiny. Pokud můžete, obstarejte nerezové či keramické misky, ty plastové mohou časem zapáchat a kočka to ucítí a nebude chtít pít. Vyzkoušet můžete i fontány pro kočky, některé totiž milují pití tekoucí vody. Než ale utratíte peníze, vyzkoušejte to doma u vodovodního kohoutku. A co je nejdůležitější? Měňte vodu několikrát denně, aby byla stále čerstvá, a nezapomeňte pokaždé misku pečlivě umýt, aby se z misky nestal ráj bakterií.