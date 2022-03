Pozor, sezóna klíšťat je tady! Chraňte své domácí mazlíčky, ale i sebe

Venkovní teplota roste, příroda se probouzí ze zimního spánku a jsme rádi, že pochmurné zimní období je téměř pryč. Bohužel s teplejším počasím začíná sezona klíšťat, a tak po jarní procházce můžete v srsti mazlíčka najít tohoto parazita. Poradíme vám, jak s nimi účinně bojovat.

Sezóna klíšťat zahájena

Ať už se chystáte na procházku do lesa nebo městského parku, měli byste se mít na pozoru. Klíšťata se vyskytují v přírodě od jara do podzimu (nejaktivnější bývají od dubna do června), ke svému životu potřebují relativní teplo a vlhkost, a tak suché parné léto není nic pro ně. Ovšem někdy mohou být aktivnější dříve než v dubnu. "Pokud poleví větší mrazy a denní teploty se dostávají k 10°C, je správný čas začít. V případě doplňků stravy typu pivovarských kvasnic Marp je optimální začít klidně o něco dříve, protože mají i další benefity, které můžete ocenit i na konci zimy," doporučuje Martin Pučálka, odborník ze společnosti Krmiva Pučálka.

Jak chránit sebe a své mazlíčky

Když jdete do přírody dbejte na správnou volbu oblečení. Vhodné jsou dlouhé kalhoty, vysoké boty a ideálně i svršek s delšími rukávy, nezapomeňte, že na světlém oblečení půjdou klíšťata lépe vidět. Další možností ochrany jsou repelenty a taky pravidelné užívání vitamínu B, které parazity odpuzuje. Při teplejším počasí, je potřeba chránit i domácí mazlíčky a máme na výběr hned z několika druhů ochrany. "Nejběžnější jsou obojky, pipety nebo spreje či šampóny. Produktů je na trhu celá řada a v principu fungují na podobné bázi. Obojky obsahují chemické látky, které se postupně uvolňují do srsti a kůže. Pipety se aplikují jednorázově, případně s opakovanou aplikací po několika týdnech. Účinnosti nabývají po několika dnech, kdy se účinná látka rozprostře po celém těle, "radí Pučálka. Pokud se ale chcete vyhnout " chemii" je taktéž z čeho vybírat. "Existují i přírodní verze obojků a pipet, které jsou na bázi rostlinných extraktů, například s citrusů. V posledních letech se prosazují jako přírodní antiparazitikum pivovarské kvasnice, které se přidávají do krmiva jako doplněk stravy. Pivovarské kvasnice dobře fungují proti vnějším parazitům jako jsou klíšťata, blechy, komáry nebo mouchy. Pivovarské kvasnice mají i další benefit jako je zlepšení celkové imunity nebo zlepšení kvality kůže a srsti," sděluje Pučálka. Už víte, jakou ochranu zvolíte?

Obnova ochrany proti klíšťatům

Nejdelší dobu ochrany mají obojky, až 8 měsíců, nicméně jsou zase dražší. Aplikace pipety vydrží cca jeden měsíc, poté je nutné znovu aplikovat. "Nezapomeňte, pokud se rozhodnete pro pipety ale i obojky, dejte si záležet na správné aplikaci, aby ochrana opravdu fungovala. Není například vhodné psa koupat pár dní před a zhruba týden po aplikaci. To platí jak pro obojky, tak i pipety. Účinná látka musí mít dostatek času, aby se mohla rozšířit po celém těle. Velmi důležité je pak číst příbalový leták či pokyny výrobce, kde se dozvíte všechny důležité informace, " uzavírá Pučálka. Jestliže máte dilema, co je pro vašeho chlupáče nejlepší, zkuste si srovnat několik faktorů jako je účinnost, doba účinnosti, cenová relace, aplikace, ale i třeba "přírodnost" produktu. Díky tomu si pak snadno zvolíte správnou ochranu pro vašeho psa či kočku.

Tip: Když už se klíště objeví, buďte připraveni a vybaveni speciální pinzetou na klíšťata. Díky ní parazita snadno vytáhnete celého. Nezapomeňte poté místo i pinzetu vydesinfikovat.