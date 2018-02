Pražská zoo odložila kvůli silným mrazům převoz tapíra

Pražská zoo odložila převoz tapíra čabrakového do Amsterodamu. Důvodem jsou obavy z komplikací při nakládání a vykládání zvířete v silných mrazech. Převoz dvouletého tapíra Budaka Puntji, přezdívaného "Punťa", se opozdí minimálně o týden. Původně měl odcestovat v úterý, řekl ředitel zoo Miroslav Bobek. Kvůli mrazu museli pracovníci zoo také zavřít tučňáky.

"Rozhodli jsme se převoz odložit na dobu, až nebudou tak třeskuté mrazy, bude to jednodušší," řekl ředitel. Mráz by podle něj mohl zvíře ohrozit při nakládání nebo vykládání, případně tehdy, když by nastala nějaká komplikace při přepravě. Tapír má putovat do Amsterodamu, odkud poletí na Tchaj-wan. "Punťa" je prvním úspěšně odchovaným mládětem tapíra čabrakového v pražské zoo.

Kvůli mrazům se pracovníci zoo rozhodli již o víkendu zavřít tučňáky do vnitřních prostor. Jak uvedl ředitel, na rozdíl od běžné představy o těchto ptácích patří mezi tučňáky i druhy, které nejsou přizpůsobené velkým mrazům. V pražské zoo je tučňák Humboldtův.

Jiným druhům ptáků naopak zima nevadí, v zoo v současné době sedí na vejcích několik vzácných druhů. "Ať už jsou to orli východní neboli kamčatští, nebo orlosupi a volavky," vyjmenoval ředitel. Naprostou raritou je téměř padesátiletý samec orlosupa bradatého Pablo, kterého má zoo od roku 1971.

Se stejně starou samičkou Penelopou odchovali devět vlastních mláďat a také mláďata jiných rodičů. Penelopa nyní vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu žije v zázemí, Pablo hnízdí s mladší samičkou Molly. V hnízdě je jen jedno vejce, pokud se odchov mláděte povede, bude Pablo nejstarším orlosupím otcem na světě.