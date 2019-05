Pražská zoo pošle tři pelikány bílé do Londýna

Pražská zoologická zahrada ve čtvrtek ráno pošle do Londýna tři pelikány bílé. Žít budou u jezírka v královském parku St. James's, který je na dohled od Buckinghamského paláce. Praha takto nepřímo pelikány věnuje britské královně Alžbětě II. už potřetí. Čtyři odeslala do Londýna v roce 1995, další tři v roce 2013. Trojice letos odchovaných pelikánů by měla dorazit na místo ještě ve čtvrtek kolem 23.00, uvedla mluvčí Zoo Praha Lenka Pastorčáková.

Samci Sun a Moon a samice Star budou naloženi do dodávky vypravené parkem St. James's. Přes Německo, Nizozemsko, Belgii a Francii se dostanou do Velké Británie eurotunelem.

Pelikáni patří k jezírku v parku St. James's už několik století. První z nich věnoval králi Karlu II. Stuartovi ruský velvyslanec v roce 1664.

Pražská zoo chová pelikány bílé od roku 1933. V roce 1990 se podařil první umělý odchov, o sedm let později přišla na svět první mláďata z přirozeného odchovu. Letos v únoru se vylíhli čtyři pelikáni. Tito ptáci hnízdící u sladkých vod se běžně dožívají věku 25 až 30 let. Zoo v Troji chová také pelikány skvrnozobé a pelikány kadeřavé.