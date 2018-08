Před 80 lety zemřel Jiří Janda, zakladatel pražské zoo

Přes milion malých i velkých návštěvníků projde ročně zákoutími pražské zoologické zahrady, kterou založil a pomáhal budovat profesor Jiří Janda. Své mnohaleté úsilí korunoval v důchodovém věku coby její první ředitel. Od smrti významného popularizátora života zvířat a zakladatele Československé společnosti ornitologické uplyne 25. srpna 80 let.

Příroda a ptactvo Jandu, narozeného 24. dubna 1865 v Praze, enormně zajímaly už od dětství. Po svém otci, spisovateli Bohumilu Jandovi Cidlinském, zdědil literární schopnosti, které později využil ve svých publikacích. Dovedl mistrně stylizovat své postřehy ze života zvířat, především ptáků. Po studiu přírodních věd zůstal na univerzitě a psal.

Univerzitu opustil v roce 1893 a do roku 1904 vystřídal jako profesor několik středních škol na Moravě (Uherské Hradiště, Kroměříž, Valašské Meziříčí a Brno). V té době se také intenzivně věnoval ornitologii. Po návratu do Prahy opět učil na akademickém gymnáziu, kde setrval až do penze. V roce 1919 jej jmenovali státním konzervátorem přírodních památek a usiloval o založení československo-polského přírodního parku ve Vysokých Tatrách.

A také jej intenzivně zaměstnávala myšlenka na vytvoření zoologické zahrady v Praze. Seznámil se s podobnými zařízeními v Drážďanech, v Londýně a ve Versailles, s pařížskou Jardin des plantes. Zajímal se o zahrady v Moskvě a Petrohradu.

V roce 1904 se diskuse o založení zoo rozproudila silněji a Jandu pověřil pražský primátor přípravou vybudování zoo, tehdy se uvažovalo o jejím umístění na vltavském ostrově Štvanici. Plány narušila první světová válka a poválečná situace v zemi. V roce 1922 věnoval velkostatkář Alois Svoboda městu pozemky v Troji s podmínkou, že na nich má být vybudována také zoo.

Zahrada oficiálně vznikla 28. září 1931 a Janda se stal jejím prvním ředitelem: "Zvířata pro pražskou zoo se sbírala ještě předtím, než byla otevřena a pan profesor Jiří Janda, který si kvůli tomu koupil domek v Troji, je měl na zahradě. Měl tam papoušky, srnku, lvici Šárku, kterou zoo daroval majitel cirkusu Rebernigg," řekl bývalý dlouholetý ředitel zoo Jiří Fejk.

Jiří Janda se kromě toho v roce 1928 stal zakladatelem a prvním předsedou Československé společnosti ornitologické. Spoluzaložil také Klub přátel exotického ptactva. Sám byl uznávaným chovatelem papoušků, především amazoňanů. V letech 1926-1930 vyšel v Ottově nakladatelství jím redigovaný překlad Brehmova života zvířat, v němž Janda přeložil čtyři svazky o ptácích. Řada jeho prací byla přeložena do světových jazyků.