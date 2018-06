Psí salon u vás doma. Pravidelná péče o vašeho mazlíčka

Pořídili jste si štěně a nastudovali jste si, čím a kdy ho krmit a jak je to s výchovou. Jste na dobré cestě, ale v péči o psa je toho zapotřebí mnohem víc. Záleží, jakou máte rasu, jestli je pejsek dlouhosrstý, nebo krátkosrstý a také v jakém prostředí tráví nejvíce času. Tomu přizpůsobte péči.

Oči

Kontrolujte, zda se kolem očí netvoří ospalky nebo výtoky po celý den. Tvorba ospalků ráno není problém, ale je lepší je vyčistit. Opatrně přejeďte po oku vatovým tampónkem, ospalky by snadno měly zmizet. Pokud se ve vnitřním oku objevují i během dne, vyhledejte veterináře. Může se jednat o zánět. K pravidelnému čištění očí je vhodné používat speciální přírodní přípravky. Zaměřte se u nich na složení - měly by být bez parfemace. Takový nabízí Menforsan, který navíc neobsahuje alkohol a má stejné pH jako kůže zvířete. Zakoupíte jej například v Mountfieldu.

Uši

Máte plemeno s visícíma ušima? Na jejich kontrolu se zaměřte častěji než u vzpřímených uší. Rozhodně to ale neznamená, že byste je měli často čistit. Neopatrná péče o psí uši může vézt k poranění zvukovodu. Vnitřek ucha by měl být hladký, narůžovělý a bez zápachu. Pokud je zašpiněné mazem, použijte speciální roztok na rozpouštění mazu v psích uších. Nakapejte jej do zvukovodu a uši pořádně promasírujte. Následně vnější část očistěte jemným kapesníkem.

Srst

Péče o srst se liší podle toho, jakého plemene je váš pes. Základem je vyčesávání. Dlouhá srst bude vyžadovat větší péči než hladká, krátká srst. I tu je ale potřeba pravidelně česat. Kůže se při této činnosti prokrví a obnoví se tvorba mazu, důležitá pro obranyschopnost. Pro zachování ochranné vrstvy psí kůže zapomeňte na časté koupání a mytí šamponem. Pokud je váš mazlíček znečištěný z procházky, stačí jej vykoupat ve vlažné vodě. V zimě samozřejmě otírejte tlapky vlhkým hadříkem. Větší koupel s použitím šamponu by měla probíhat opravdu jen jednou za čas. I jednou měsíčně je příliš často. Rozhodně se vyvarujte použití šampónu na vlasy, pořiďte raději kvalitní přípravek na psí srst. Druhů je nespočet. Odlište alespoň, zda máte doma ještě štěně, nebo už dospělého psa, složení se bude lišit. Pak už záleží na vašich preferencích. Například značka Menforsan nabízí šampony zvýrazňující barvu psa nebo speciální typ šamponu proti lupům. V Mountfieldu je pořídíte již od 159 korun. Po koupeli zajistěte, aby byl pes v teplém prostředí a nechte srst přirozeně uschnout. Fénování by mohlo kůži příliš vysušit.