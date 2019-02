Růženka, nosorožec v plzeňské zoo, oslavila již druhé narozeniny

Třicetikilogramovým a metr vysokým dortem ze sena, zeleniny a ovoce oslavilo 5. února v plzeňské zoo druhé narozeniny mládě nosorožce indického - samice Růženka, která váží 999 kilogramů. Šlo o její běžnou krmnou dávku. Oslavenkyni nejvíc chutnaly sladké části, tedy červený, žlutý a oranžový meloun, které měla oproti běžnému krmení navíc. Dále bylo na dortu čínské zelí, červená řepa a kadeřavé saláty. Řekl to ošetřovatel Robert Bultas.

Matka je pohromadě s mládětem. "Růženka má už nyní dobrý apetit, takže zvládá i krmnou dávku dospělce," uvedl Bultas. Ta je 70 až 80 kilogramů denně, z toho 15 kilogramů představuje ovoce a zelenina. V průběhu dne se krmí senem plus ráno a večer zeleninou.

Růženka během letoška odjede do jiné zoo. "Zatím není jasné kam," uvedl Bultas. Je druhým plzeňským mládětem, první byla Maruška, která oslavila 2. února pět let. Ta odcestovala na konci dubna 2016 do zoo Touroparc ve Francii, kde na ni čekal nový partner. Zatím žádné mládě neměla.

V Plzni je chovná skupina - desetiletá samička Manjula s hmotností 1680 kilogramů a 14letý samec Baaboo, který váží přibližně 2150 kg. Manjula je v Plzni od roku 2010, kdy zoo začala chovat nosorožce indické v novém pavilonu, Baaboo od roku 2012. Ve vnitřní ubikaci mají kolem 23 stupňů. Snesou i venkovní teploty kolem nuly se sluncem.

"Další přírůstek určitě plánujeme," uvedl Bultas. Matka podle mluvčího zoo Martina Vobruby rodí vždy jedináčky, za život stihne sedm až osm mláďat. "Žije ve třech státech světa - Indie, Nepál a Bhútán," uvedl. Podle nejnovějších sčítání jich nosorožců indických přes 3000 jedinců.

"Je to ohrožený druh, i když je pravdou, že se asijským nosorožcům začalo teď trochu dařit. Počty těch indických se zvyšují," řekl Bultas. Růženka, která při narození vážila 47 kilogramů, je páté české mládě indického jednorohého nosorožce. "Kdysi se narodili tři ve Dvoře Králové a teď dva v Plzni," dodal. Nosorožců je šest druhů, z toho čtyři druhy jsou dvourohé. Tři druhy jsou podle Vobruby na vymření - súdánští jsou poslední dva na světě, jávských je do 50 v jediném národním parku a sumaterských srstnatých je 80 až 90. Nosorožec indický se dožívá až 40 let a váží až 2,5 tuny.