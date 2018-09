Sériový vrah koček? Neexistuje, tvrdí londýnská policie

Za poslední roky obyvatelé Londýna nahlásili místní policii stovky podivných případů úmrtí svých koček. Myslelo se, že za vším stojí tzv. Croydonský kočičí zabiják. Policie však nyní ve svém prohlášení uvedla, že žádný sériový vrah neexistuje a jde pouze o vyvolanou morální paniku.

První zmrzačená kočičí mrtvola byla nalezena asi před třemi lety. Majitelé našli svou kočku bez hlavy a ocasu ve městě Croydon, které se nachází v jižním Londýně. Postupně během následujících měsíců byla hlášena další podivná úmrtí koček po celé britské metropoli i v okolí Manchesteru. A v tu chvíli se začalo spekulovat o jakémsi pachateli, který si vysloužil přezdívku "Croydonský kočičí zabiják".

Podle všeho má kočičí zabiják doposud na svědomí přes 400 mrtvých koček či jiných zvířat. Do velkého pátrání se zapojila jak policie, tak i zvířecí záchranná stanice SNARL (South Norwood Animal Rescue and Liberty). Dokonce vyl zveřejněn i popis údajného pachatele: běloch okolo 40 let, krátké hnědé vlasy, výška 180 cm a v obličeji jizvy po akné. Nosit měl černé oblečení a rukavice, aby se vyhnul kočičím škrábancům. Stanice navíc vypsala odměnu 10 tisíc liber (v přepočtu přes 286 tisíc korun) každému, kdo by měl nějaké informace, které by pomohly k dopadení vraha.

Policie, která se též snažila pachatele vystopovat, se obávala, že mají činy sexuální podtext a vraha by mohla za nějaký čas zvířata omrzet... báli se, že by mohl začít napadat dívky a mladé ženy.

Rozuzlení případu

U pětadvaceti koček, které byly spojovány s Croydonským zabijákem, byla provedena pitva. Podle výsledků zvíře zemřelo po tupém úderu - zřejmě tedy bylo nejdříve sraženo autem a zmrzačení přišlo až po smrti. Jak tedy kočky přišly o hlavu a ocas?

Metropolitní policie v Londýne před několika dny vydala konečné prohlášení k případ, které všechny velmi překvapilo... Vrahem totiž prý není člověk. "Po důkladném prozkoumání všech dostupných důkazů, policisté spolu s odborníky dospěli k závěru, že stovky případů mrzačení koček v Croydonu a na dalších místech byly pravděpodobně způsobeny predátory a mrchožrouty," uvedla policie. Důkazem jsou kamerové záznamy, které jasně prokázaly, že v minimálně třech případech byly pachatelem lišky- těch v Británii žije ve volné přírodě až 33 tisíc jedinců.

Na teorii, že by "vrahem mohly být lišky", upozornil letos v červenci Stephan Harris, vědecký profesor z univerzity v Bristolu. Ten se totiž chování lišek věnuje už dlouhých padesát let, svůj názor na případ sepsal v odborném článku. Uvedl v něm, že skutečný vrah neexistuje a že za smrtí koček stojí řidiči a lišky. "Víme už desítky let, že lišky odkousávají hlavu nebo ocas od těla (mršin), včetně mrtvých koček."