Silný vítr poničil vlčí výběh, jedna šelma je na útěku

Nedaleko anglického Readingu ve čtvrtek do volné přírody uprchl v zajetí chovaný vlk poté, co silný vítr poničil část ohrazení jeho výběhu. Britská policie už vyzvala místní obyvatele, aby se měli na pozoru, a děti z nedaleké školy, aby zůstaly v budově, informoval list The Guardian.

Británii stejně jako značnou část západní Evropy dnes postihla bouře doprovázená silným větrem. Jeden z deseti vlků chovaných ve výběhu u vesnice Beenham mezi Readingem a Newbury v hrabství Berkshire uprchl poté, co silný poryv poničil ohradu.

Veřejnost policie vyzvala, aby se měla před vlkem, který kvůli životu v zajetí ztratil ostych před lidmi, na pozoru a k psovité šelmě se nepřibližovala. Děti z nedaleké školy policisté varovali, aby z budovy nevycházely.

"Policisté vlka zahlédli a pracují spolu se zaměstnanci rezervace na tom, aby jej odchytili," uvedl mluvčí místních strážců zákona.

Podobný případ se před časem stal v Bavorsku, kde z výběhu v národním parku uprchlo hned šest vlků. V tomto případě nešlo ale o náhodu. Šelmy někdo z výběhu vypustil úmyslně. Na útěku jsou stále dva z vlků, jednoho přejel vlak, dva museli být odstřeleni a jednoho se podařilo odchytit.