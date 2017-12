Sláva v zoo! Narodila se dvě mláďata lva konžského. Přežijí?

V brněnské zoologické zahradě se v noci na sobotu narodila samici lva konžského Kivu dvě mláďata. Vzhledem k tomu, že jde o její první mláďata v životě, zatím se o ně učí pečovat a není jisté, zda lvíčata přežijí, uvedl mluvčí zoo Michal Vaňáč.

Ošetřovatelé nechají plně na matce, aby se naučila starat o potomky a osvojila si mateřské instinkty. Lvi jsou v brněnské zoo teprve od letošního července.

"Pro nás je nesmírně cenné už to, že víme, že se samice Kivu a samec Lolek úspěšně pářili a že mohou mít mláďata. První odchovy jsou nesmírně těžké a není možné odhadnout, jak dopadnou," vysvětlil Vaňáč. Kivu se narodila v říjnu 2012 v Lisabonu, do Brna se přesunula z Ústí nad Labem. Lolek je starý 2,5 roku a do Brna jej přivezli z Gdaňsku.

Lidé mohli lvy v Brně po 14 letech vidět poprvé v srpnu, kdy se otevřela expozice na 5 tisíci metrech čtverečních v sousedství Africké vesnice.

Lvi konžští obývají jihozápad Afriky, kde se přizpůsobili extrémním podmínkám pouští Kalahari a Namib. Poslední brněnský lev před jejich příchodem, samec Bali, odešel do Zoo Les Sables dˊOlonne ve Francii v roce 2003. Důvodem byly nevyhovující podmínky pro chov těchto šelem. Brněnská zoo chovala lvy nepřetržitě od roku 1953 a například v letech 1962 až 1972 odchovala 11 lvíčat.