Slůně z ostravské zoo váží už téměř půl tuny

Mladý sameček slona indického, který se v ostravské zoologické zahradě narodil loni v červenci, váží téměř půl tuny. Chtělo by se říci, že roste jako z vody. Zásluhu na jeho váze i celkovém zdravotním stavu má však hlavně mateřské mléko, které tvoří nadále významnou složkou jeho jídelníčku. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí zoo Šárka Nováková.

Chandru se v ostravské zoo narodil loni počátkem července. Od začátku je v péči své matky, pro niž je to již třetí slůně, které porodila, ale zatím první, které se daří úspěšně odchovávat. Kromě mateřského mléka, které stále představuje nejdůležitější součást jeho stravy, už také konzumuje pevnou stravu dospělých slonů - větve, listí, zeleninu, seno. Chovatelé již také začali se sloním samečkem pracovat podobně jako s dospělými slony. V případě samečka je to, stejně jako u jeho matky, v tzv. chráněném kontaktu - tedy přes bariéru. "Malý Chandru tak zvládá několik jednoduchých povelů - umí například položit nohu na kolejnici, což bude v budoucnu důležité pro pravidelnou péči o kopyta, na povel se také k chovatelům natočí bokem nebo přejde do vedlejšího boxu," uvedla Nováková.

"Pravidelné každodenní cvičení se slony je nesmírně důležité pro správný vývoj a sledování zdravotního stavu zvířat. Sloni v lidské péči, stejně jako v přírodě, mohou občas trpět zdravotními problémy souvisejícími s přerůstáním nehtů na nohou, přerůstáním kůže a podobně," řekla mluvčí. Díky každodenní práci jsou zvířata zvyklá na jednotlivé procedury, které nám pomáhají je udržovat v dobré kondici. "Toto každodenní cvičení také funguje jako výborné posilování vzájemného důvěrného vztahu mezi člověkem a slonem, který je velmi důležitý v chovu těchto společenských zvířat," uzavřela Nováková. Práci chovatelů se slony mohou návštěvníci ostravské zoo sledovat každý den ve 12.30 a 13.00.

Ostravská zoo chová slony indické od roku 1956. V zoo byli až do roku 1991, kdy byl jejich chov na 13 let přerušen. Znovu byl obnoven v roce 2004, když zahrada otevřela nový pavilon, jehož vybudování tehdy stálo asi 85 milionů korun. V zoo se postupně narodila čtyři mláďata.