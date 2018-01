Stanici Pavlov přibývá raněných zvířat, potřebuje lepší voliéry

Záchrannou stanicí Pavlov na Havlíčkobrodsku vloni prošlo 650 raněných zvířat a nalezených mláďat, skoro o pětinu více než v předcházejícím roce. Kvůli přibývajícím záchytům potřebuje stanice zlepšovat své vybavení. Minulý rok se podařilo přebudovat veterinární ošetřovnu. Letos by měly začít práce na obnovení 19 voliér, řekl ředitel stanice Zbyšek Karafiát.

"Počty zvířat, které k nám přicházejí, už jsou tak velké, že potřebujeme mít víc voliér a víc karanténních boxů, abychom to všechno zvládli," řekl Karafiát. V Pavlově teď zimují desítky ježků a netopýrů, přibývají zranění ptáci, třeba krahujec a káně sražení autem. Uzdravená zvířata vracejí ochránci do přírody. Trvale postižená zůstávají ve stanici, mezi nimi vydry, liška, draví ptáci či sovy. Dohromady tam teď je okolo 160 zvířat.

Nynější voliéry z 90. let už dosluhují. "Dokážou se pod ně podhrabat kuny, není možné tam dát menší ptáky, než je káně," uvedl ředitel. Základ nových voliér by namísto dřeva měla tvořit vrstva z plechu a polystyrenu. "Výhoda je, že to není proti dřevu až tak dražší a životnost je násobně větší," řekl. Snadnější by bylo i čištění voliér a jejich desinfekce.

Voliéry chce stanice obnovovat postupně. Celkové náklady odhaduje kolem tři čtvrtě milionu korun. Podstatnou část pomohou uhradit peníze, jež Pavlov dostal z dědictví od příznivkyně, která sama zachraňovala ježky a měla blízko ke zvířatům. Další peníze se stanice pokusí získat pomocí různých akcí a z darů.

Stanice Pavlov slouží pro celou Vysočinu, funguje jako obecně prospěšná společnost. Mezi podporovateli je i kraj, který tento rok na její provoz stejně jako loni pošle 1,3 milionu korun.