Štěně je velká radost, ale i starost. Připravte se na něj s předstihem

Chystáte se pořídit si domů čtyřnohého člena rodiny, jistě se už jeho přítomnosti nemůžete dočkat, ale jste na něj připraveni? Pelíšek, hračky, správné krmivo a mnoho dalších věcí je potřeba mít řádně nachystáno. To ale není všechno, přeci jen štěstí přeje připraveným.

Nastudujte si plemeno

Jestliže ještě nemáte štěně vybrané, naskytuje se vám jedinečná možnost vybrat si opravdu kompatibilního parťáka. Každé plemeno je jiné, některé je vhodnější do bytu a je z něj gaučový povaleč, jiné potřebuje dlouhé procházky a je naprosto neúnavné. Než se pro jakékoliv plemeno rozhodnete, řádně si rozmyslete kolik času denně mu budete věnovat, jestli je vhodné do bytu nebo spíše do domu se zahradou, ale i to jakými chorobami trpí a na co všechno je náchylné. Některá plemena jsou mnohem více finančně náročnější než jiná, a tak si to celé raději předem promyslete. Pokud ale chcete udělat dobrou věc a rádi byste přivítali nového člena rodiny, zajděte se podívat do útulku, sice si s velkou pravděpodobností neodvezete roztomilé štěňátko, ale velmi vděčného psa určitě. Tip: Pokud se chcete o plemeni, které chcete dozvědět více, zeptejte se již majitelů daného pejska anebo navštivte různá internetová fóra a skupiny.

Pořiďte základní výbavu

Mezi základní prvky výbavy pro štěně patří vhodné misky na krmivo i vodu. Dbejte na to, aby byly úměrné velikosti štěně, tak aby se v nich například nevykoupalo, anebo aby po dvou hltech nebyla miska s vodou prázdná. Vodítko a obojek si spíše vybírejte osobně, abyste si ho mohli osahat a vyzkoušet. Než obojek byvá pro pejsky vhodnější postroj či kšíry, poraďte se s chovatelem, od kterého si štěně berete. Nezbytnou součástí nového domova je pro psa pelíšek, vybírejte jej velmi pečlivě. "Na začátku, ale zvažte kolik do něj chcete investovat, protože štěně může všechno snadno zničit. Jestliže ale chcete kvalitní pelíšek zvolte ten, co má ortopedickou matraci, je snadno omyvatelný, anebo se dá potah vyprat či vyměnit. Takové jsou například naše pelíšky Aminela," doporučuje Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka. Nezapomeňte na hračky, dávejte ale pozor, ať jsou pevné a neobsahují části, které štěně může vdechnout anebo spolknout.

Nepodceňujte výběr krmiva

Dříve než si štěně přivedete domů, zjistěte si od chovatele na jakém krmivu štěně vyrůstá. Mezitím si prostudujte složení a jeho kvalitu. Případně se o volbě krmiva poraďte s veterinářem anebo odborníkem na výživu psů. " I přes jakékoliv doporučení si nejprve prostudujte etiketu krmiva. Součástí složení by neměla být sója v jakékoliv podobě, kukuřice, pšenice, chemická barviva, lepek atd. Na druhou stranu bychom zde měli najít minimálně 20 % čerstvého masa, 15 % sušeného masa a celkově alespoň 25 % bílkovin. Ve složení by neměly chybět bylinky, vitamíny a minerály. Vhodným krmivem pro štěně je například Marp Holistic Salmon," doporučuje Martin Pučálka. Jestliže chcete přejít u štěněte na jiné krmivo, dejte tomu čas a velmi opatrně do aktuálního krmiva přimíchávejte nové. Sledujte stolici a celkové trávení pejska.

Na co dále nezapomenout?

Než si přinesete štěně domů najděte si v okolí bydliště nejbližší veterinu, přečtěte si recenze anebo se poptejte pejskařů v okolí na jakou veterinu docházejí. Pokud máte náchylnější plemeno je vhodné si nechat udělat pojištění. Dále si nezapomeňte najít cvičák, kam budete se psem docházet.

Pokud si v zimě pořizujete krátkosrsté plemeno, je vhodné myslet i na obleček, kvůli nastydnutí. Jestli můžete zařiďte si na první týden až dva home office anebo dovolenou, štěně bude potřebovat pozornost a trochu času, než si zvykne na nový domov. A v neposlední řadě, věci které nechcete mít označkované psíma zoubky schovejte či mějte pod dohledem. Štěněcí zoubky jsou velmi ostré mohou zničit prakticky cokoliv. A teď už jen nezbývá nic jiného než popřát hodně radosti a málo starostí s novým členem rodiny.