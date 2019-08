Sviňuchu dělí rok od vyhynutí. Loví ji kvůli močovému měchýři

Během jednoho roku může zcela zaniknout vzácný druh kytovce sviňucha kalifornská. Mořský endemit žijící jen na severu Kalifornského zálivu v Mexiku je ve velkém ohrožení kvůli nelegálnímu rybolovu. Vědci z University of St. Andrews tak nabádají k okamžitému jednání. Zprávu přinesly servery The Guardian a The Independent.

V roce 2016 bylo na světě zhruba 30 jedinců sviňuchy kalifornské, nyní už jich pravděpodobně není ani deset. Vinu nesou rybáři, kteří v oblasti loví, i když to mexická vláda zakázala. Sviňuchy jsou pro ně cenné, protože jejich močové měchýře jsou velmi žádané na čínském trhu, kde se z nich vaří polévky, jež jsou považovány za delikatesu. Někteří je pak využívají jako afrodisiakum.

Podle nejnovější studie Society Open Science rybáři za poslední dva roky zabili deset sviňuch tím, že se kytovec s latinským názvem Phocoena sinus utopil v sítích. "Probíhající přítomnost nezákonných tenatových sítí i přes nouzový zákaz přibližuje sviňuchu kalifornskou k vyhynutí. Pokud má být tento druh zachráněn, musí se v oblasti okamžitě zavést nutná opatření," řekl jeden z autorů studie, profesor Len Thomas z University of St. Andrews.

"Zbývá nám asi jen rok, abychom tento druh zachránili. Dobrou zprávou je, že existuje jednoduché řešení. S dostatkem finančních zdrojů je (kytovce) může mexická vláda před nezákonnými rybářskými sítěmi ochránit. Mluvíme totiž o oblasti menší, než je velikost Velkého Londýna. Mexické námořnictvo je schopné rybářské lodě z oblasti vyhnat. Mou nadějí je, že prostřednictvím publicity vládu inspirujeme k účinnému prosazení ochrany," doplnil Thomas.

Počet sviňuch klesl od roku 2011 o propastných 98,6 procenta. Od roku 2016 pak populace zaznamenala každým rokem úbytek o téměř 50 procent. Podle akustického průzkumu ze srpna 2018 zbývalo v Kalifornském zálivu posledních devět jedinců.