Tasmánské čerty čeká návrat do australské divočiny

Tasmánští čerti se po zhruba 3000 letech vracejí do přírody v kontinentální Austrálii. Ve středu o tom informovala agentura AP. Masožravý vačnatec známý též jako ďábel medvědovitý vymizel z divoké přírody pevninské Austrálie podle vědců nejspíše kvůli psům dingo, původním obyvatelům a devastujícímu suchu.

Ochránci přírody vypustili letos celkem 26 jedinců do oplocené rezervace národního parku Barrington Tops severně od Sydney. Nejprve se tam v březnu usídlilo patnáct tasmánských čertů, a jelikož se jim dařilo, v září k nim přibylo dalších jedenáct jedinců, přibližuje server BBC. Ochránci přírody přitom vychovávají další mláďata, která chtějí pustit do přírody v příštích letech.

V rezervaci nejsou žádní predátoři, čímž by se měla zvýšit šance ďáblů medvědovitých na přežití. Potravu a vodu si však musejí obstarávat hlavně sami. Ochránci přírody doufají, že to je důležitý krok k plnému návratu tasmánských čertů do volné přírody kontinentální Austrálie.

Tasmánští čerti se z ní uchýlili podle mínění vědců do ostrovní Tasmánie při jižním pobřeží Austrálie už před třemi tisíci lety. I tam však jejich počty od 90. let minulého století dramaticky klesaly kvůli nakažlivé formě rakoviny. Obličejové nádory zdecimovaly jejich populaci ze zhruba 140 000 na 20 000 jedinců a Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) považuje tasmánské čerty za ohrožený druh.

V Austrálii jsou chráněni od roku 1941 a ochránci zvířat se léta snaží zvýšit jejich počet. Upozorňují na roli tasmánských čertů coby predátorů, kteří udržují v rovnováze počty invazivních druhů jako jsou lišky nebo volně žijící kočky, a tím chrání menší zvířecí druhy a biodiverzitu.