Tropická vedra mírně snížila návštěvnost dvorské zoo

Vlna veder v zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem mírně snížila počet návštěvníků. Zvířata horka snášejí dobře, chovatelé některá z nich přesto častěji ochlazují vodou, řekla mluvčí zoo Andrea Jiroušová.

Chovatelé zvýšili četnost sprchování vodou třeba u slonů. "Sprchování slonů se nyní provádí častěji, je to pro ně příjemné zpestření," řekla. Zoo podle ní kvůli vysokým teplotám a suchu žádná mimořádná opatření nepřijala. "Samozřejmě, zvyšujeme dávky tekutin, ale nijak zásadně to neřešíme, protože máme hlavně africká zvířata, která jsou na takové teploty připravená. Necháváme zvířatům i otevřeno do vnitřních ubikací, zpravidla mají venkovní expozice napojení na vnitřní zázemí. Mohou si tak zalézt. Většinu času nyní tráví ve stínu a aktivizují se navečer, když se trochu ochladí. To nám někdy mají návštěvníci za zlé," řekla Jiroušová.

Počasí se v posledních dnech odrazilo na počtu návštěvníků. Tropické teploty srazily denní návštěvnost pod 4000 lidí za den. "Také o uplynulém víkendu byla kvůli vedru návštěvnost trochu nižší. Když je to hodně dobré, tak se denní návštěvnost pohybuje kolem 5000 až 5500 lidí," dodala Jiroušová.

Extrémní počasí má pokračovat i v příštích dnech. Na úterý meteorologové v Královéhradeckém kraji předpovídají jasno až polojasno, nejvyšší teploty okolo 35 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách má být kolem 26 stupňů. Bouřky z vedra mají být ojedinělé. Stejný ráz počasí má vydržet i ve středu a ve čtvrtek s tím, že bouřky mohou být četnější.

Dvorská zoo patří Královéhradeckému kraji a specializuje se na africká zvířata. Úspěšná je kromě žiraf také v chovu nosorožců či zeber. Součástí zoo jsou africké a lví safari, v nichž v letní sezoně návštěvníci projíždějí mezi volně žijícími zvířaty ve vozidlech. Loni návštěvnost zoo mírně klesla na 524 721 návštěvníků, o rok dříve jejími branami prošlo 538 006 lidí.