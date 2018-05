Turisty do Zoo Ostrava budou vozit doubledeckery

Dvoupatrové autobusy na stlačený zemní plyn, které by měly vozit turisty do ostravské zoologické zahrady, začnou v Ostravě jezdit nejdříve příští rok na jaře. Do prvního výběrového řízení na dodávku doubledeckerů se totiž nikdo nepřihlásil, řekl radní pro dopravu Lukáš Semerák.

"Jako Ostrava jsme říkali, že chceme být do roku 2020 v MHD bez dieselového pohonu, takže jsme i ten doubledecker poptávali na pohon s CNG," uvedl Semerák. Dvoupatrové autobusy na zemní plyn podle něj vyrábějí v celé Evropě jen asi dva výrobci. "Jenže jsme se trefili do období zvýšené poptávky, takže jsme nedostali žádnou nabídku. Když jsme se ptali, byl důvod ten, že firmy mají vytížené kapacity," uvedl Semerák.

Město se podle něj proto rozhodlo vypsat nové výběrové řízení s tím, že dodávka autobusů by se uskutečnila až na jaře. Očekává tak, že společnosti budou mít přes zimu méně práce a autobusy by mohly vyrobit.

Doubledecker, který je známým symbolem Londýna, by měl turisty přepravovat mezi Dolní oblastí Vítkovice a ostravskou zoo. Právě tyto dva cíle patří k největším turistickým lákadlům ve městě. Semerák předpokládá, že výroba obou doubledeckerů by mohla přijít zhruba na 16 milionů korun.

Důvodem jejich využití pro přepravu do zoo je především fakt, že u zoologické zahrady je dlouhodobě problematické parkování, a to především o víkendech či během polských státních svátků. Právě lidé z blízkého Polska patří k častým návštěvníkům zoo.

Dalším problémem je také samotné odbavení návštěvníků u zoo, kde se mnohdy tvoří fronty. Podle Semeráka tak město zvažuje například to, že by cestující doubledeckerem byli odbavováni ještě během přepravy. Město by je tímto způsobem nalákalo, aby autobus, do něhož se vejde zhruba 80 cestujících, využívali. Radní předpokládá, že během zimní sezony nebo mimo víkendy a svátky by doubledeckery mohl Dopravní podnik Ostrava nabízet ke komerčnímu pronájmu.