Uhynulá velryba měla v žaludku osm kilogramů plastů

Asi osmdesát kusů plastových odpadů o váze osmi kilogramů bylo objeveno v žaludku velryby, která uhynula u thajského pobřeží po pěti dnech marných pokusů veterinářů o její záchranu. Oznámila to agentura Reuters s odvoláním na thajský Úřad pro námořní a pobřežní zdroje.

Sameček kulohlavce černého byl objeven v pondělí v jižní provincii Songchlá. Ošetření mu poskytl tým veterinářů. V pátek velryba vyplivla pět plastových tašek a později uhynula, uvedl thajský úřad na svém webu. Při pitvě bylo v jejím žaludku nalezeno dalších 80 igelitek a dalších plastových předmětů.

"Tyto odpadky způsobily velrybě nevolnost a znemožnily jí lovit potravu," uvedl úřad.

Jeho šéf Jatuporn Buruspat řekl agentuře Reuters, že jeho úřad chce využít případu uhynulé velryby k posílení veřejného povědomí o problému plastových odpadů v mořích, které mají na svědomí každoročně životy stovek živočichů. Poukázat na hrozbu, kterou plastové odpady představují, chtějí mořští biologové o Světovém dni oceánů 8. června.

Celosvětově přibývá každoročně v oceánech osm milionů tun plastových odpadů - lahví, obalů a dalších předmětů, uvedl v prosinci program OSN pro životní prostředí. Podle thajského mořského biologa Thona Thamrongnawasawata zemřou v Thajsku kvůli všudypřítomným plastovým taškám a sáčkům, které se dostanou do oceánu, ročně minimálně tři stovky velryb, mořských želv a delfínů.

"If you have 80 plastic bags in your stomach, you die", said one marine biologist https://t.co/YM9rZn3Up6