Uprchlý hroch lapen! Po deseti dnech pozorování

Po deseti dnech pozorování a důkladného plánování se odborníkům v jihomexickém státě Veracruz podařilo lapit hrocha, který zřejmě na konci února utekl ze svého výběhu. Zvíře, které se na americkém kontinentě ve volné přírodě nevyskytuje, je nyní v zoologické zahradě.

Odborníkům se podařilo nalákat šesti set kilogramového hrocha, kterého obyvatelé města Las Choapas pojmenovali Tyson, do přepravní klece. Nemuseli přitom použít sedativa, stačilo pouze ovoce a zelenina. Následně byl tlustokožec převezen do zoologické zahrady, kde zůstane do doby, než se vyjasní, komu patří.

Odkud Tyson unikl, totiž zatím nikdo neví. Hroši obojživelní ale v Mexiku ve volné přírodě nežijí, pocházejí z Afriky.

Někteří lidé z okolí Las Choapas, kteří si začali na neobvyklou atrakci zvykat, se snažili lapení exotického zvířete zabránit. Úřady ale varovaly, že by mohl asi tříletý hroch představovat nebezpečí pro lidi i původní živočišné a rostlinné druhy jižního Mexika.