V berlínské zoo uhynulo další mládě ledního medvěda

V zoologické zahradě Tierpark ve východní části Berlína ani ne měsíc od narození uhynulo mládě ledního medvěda. Za poslední rok je to už druhý potomek, o kterého medvědice Tonja přišla, informovala agentura DPA. Nadšení po narození medvíděte na počátku prosince bylo veliké. Na svět totiž přišlo téměř přesně 11 let poté, co se v zoo v západní části Berlína narodil slavný lední medvěd Knut.

Už druhé mládě medvědice Tonjy uhynulo dnes ráno, sdělilo vedení zoologické zahrady Tierpark, která leží ve východní části německé metropole. Bylo staré pouhých 26 dní. Návštěvníci zoo jej zatím vidět nemohli, mělo se jim podle původních plánů ukázat na jaře.

"Věděli jsme, že úmrtnost mláďat je v prvních týdnech velmi vysoká, přesto jsme deprimovaní a smutní," uvedl kurátor chovu ledních medvědů Florian Sicks.

Už loni na počátku března uhynulo první medvídě, které Tonja porodila. Fritz se dožil čtyř měsíců.

Z narození Fritze i jeho dnes uhynulého sourozence měla berlínská veřejnost mimořádnou radost. O obou se hovořilo jako o možných nástupcích populárního ledního medvěda Knuta.

Knuta, který se narodil v prosinci 2006 v zoologické zahradě v západní části Berlína, jeho matka - medvědice Tosca - po porodu odmítla. O mládě se tak museli starat chovatelé. Medvídkův pohnutý osud a roztomilý zjev z něj učinily miláčka nejen celé země, ale i světa. Podle německých médií se na něj do zoologické zahrady ve čtvrti Tiergarten přišlo podívat kolem 11 milionů lidí.

Knut uhynul v roce 2011 na virovou encefalitidu, kvůli které se zapotácel a spadl do jezírka ve výběhu. V roce 2012 mu v jeho zoo odhalili bronzový pomník. Před několika lety se z něj stal muzejní exponát. V berlínském Přírodovědném muzeu ho vystavují vycpaného.