V botanické zahradě začala výstava motýlů, k vidění bude až 80 druhů

V botanické zahradě v Praze-Troji začala výstava tropických motýlů. Ve skleníku Fata Morgana se postupně vylíhne 5390 pestrobarevných motýlů z kukel, které jsou z britské farmy ve Stratfordu nad Avonou. Celkem by mělo být k vidění 60 až 80 druhů motýlů. Do pražské botanické zahrady dorazí každý týden jedna zásilka s kuklami, která může měnit množství zastoupených druhů na výstavě. Její šestnáctý ročník potrvá do neděle 20. května.

"My už jsme dostali dvě zásilky motýlů, takže tady létá zhruba asi tak 40 druhů. Největší z nich je Attacus atlas, což je martináč z jihovýchodní Asie, který má rozpětí křídel až 30 centimetrů. To je teda samička, která je takhle velká. Samci jsou trošku menší, jsou zase pestřejší, mají huňatější tykadla a ty už se tam právě vylíhli," řekla kurátorka výstavy Eva Smržová.

Mezi motýly poletujícími ve skleníku jsou modrokřídlí motýli rodu Morpho nebo babočky s průsvitnými křídly. První kukly byly do zahrady v Troji dovezeny už první jarní den. Zaměstnanci zahrady je připevnili na dřevěné tyče, které umístili do speciálních stojanů. Líhnoucí se motýli díky tomu mají potřebný prostor k rozevření křídel. Po skončení výstavy motýli ve skleníku zůstávají a někteří se tam i rozmnoží.

Výstava na informačních panelech přibližuje vztahy mezi rostlinami a motýly. Housenky motýlů se živí listy, kvůli čemuž jsou nevítanými škůdci. Na druhou stranu však motýli mají významnou roli jako opylovači. "Pro určité typy květů jsou motýli jedinými možnými opylovači, zejména pokud pestíky a tyčinky vyčnívají daleko do prostoru. Na rozdíl od včel sice nedokážou nabrat tolik pylu na své nožičky, do akce ale zapojí i jiné části svého těla. Pyl přenášejí na sosáku, na křídlech či hrudi," uvedla Smržová. Motýli se díky dlouhému sosáku dostanou až na dno dlouhých trubkovitých květů, na rozdíl od včel také vidí i odstíny červené barvy.

Přehlídka tropických motýlů patří mezi nejoblíbenější akce v botanické zahradě, každý rok do skleníků Fata Morgana přiláká desítky tisíc návštěvníků. "V loňském roce zaznamenala rekordní návštěvnost, když si ji během necelých dvou měsíců přišlo prohlédnout bezmála šedesát tisíc zájemců," uvedl pověřený ředitel Bohumil Černý.