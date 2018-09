V Brně soutěžili vodicí psi pro nevidomé. Zúčastnilo se jich 15

Jana Votápková z Příbrami se psem Hermínou zvítězila v Brně Mistrovství České republiky ve výkonu vodicích psů pro nevidomé. Zúčastnilo se celkem 15 psů, řekla za pořadatelskou organizaci Vodicí pes Lenka Pláteníková. Psi museli ujít trasu a rozhodčí na ní hodnotili reakce na povely, poslušnost a další věci. Podle Pláteníkové mají vodicího psa v České republice stovky lidí. Jeho výchova od útlého věku trvá skoro dva roky.

Psi i jejich páni se sešli na Zelném trhu. Museli projít trasu ze Zelného trhu interiérem obchodního centra Velký Špalíček a dojít až na Radnickou ulici, potom se vrátili zpět. Cesta trvala přes deset minut. "Soutěžící trasu předem neznali. Šli za nimi rozhodčí, kteří sledovali, jak pes reaguje na povely svého pána. Dívali se, jak správně odbočuje, vyhledává schody nebo dveře a uhýbá překážkám různých úrovní," vyjmenovala Pláteníková.

Hodnotila se také poslušnost nebo základní povely, aport a odložení. "Znamená to, že majitel psa na chvíli odloží a vzdálí se do míst například v obchodě k pultu. Pes musí zůstat ležet, dokud nedostane povel přijít k majiteli nebo se majitel nevrátí," objasnila Pláteníková.

Mistrovství se konalo už po třicáté páté. Bývá v různých městech České republiky. Vodicího psa většinou podle Pláteníkové využívají lidé, kteří vidí pouze světlo, obrysy nebo ostré kontrasty. "Ne každý ale psa chce. Záleží na rozhodnutí člověka. Někomu se jde lépe jen s holí, pro někoho je náročná starost o psa," doplnila.

Na vodicí psy se nejčastěji využívají zlatí retrívři nebo labradoři, organizace Vodicí pes využívá i královské pudly nebo goldendoodle, což je kříženec retrívra a pudla. Pes se cvičí od malička necelé dva roky. "Vodicí psi chodí do důchodu stejně jako lidé. Většinou je to do deseti let podle toho, jak jsou aktivní. Obvykle nám to řekne majitel a snažíme si poptávku hlídat," uzavřela Pláteníková.

Organizace Vodicí pes funguje na Moravě od roku 2004. Od té doby předala přes 400 psů. Další organizace fungují v Čechách.