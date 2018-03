V ČR loni žilo přes sto zubrů, nejvíce od jejich vyhubení

Zubrů evropských chovaných v Česku loni opět přibylo. Jejich počet se meziročně zvýšil o 13 na 106 a poprvé od doby, kdy byl tento ohrožený druh na území ČR ve středověku vyhuben, tak překročil stovku. Oznámili to ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál a Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd ČR.

"Zatímco v roce 1992 žilo ve všech českých chovech 14 zubrů, v současnosti se jich například jen v rezervaci v bývalém vojenském prostoru Milovice vyskytuje 17," uvedl pro srovnání Dostál. Doplnil, že v roce 2014 bylo v českých chovech 58 zubrů evropských a o rok později 78.

Do loňského roku v Česku bylo deset zubřích chovů, z toho pět tvořily zoologické zahrady. Druhou polovinu zastupovaly zoopark Stěžery, dva soukromé chovy, obora Vojenských lesů a statků v Židlově a rezervace v Milovicích. Jeden ze soukromých chovů, v Libni u Nového Strašecí, ale zanikl, takže nyní zůstává v Česku devět chovů.

Nejmenším chovem je zoopark Stěžery, který má jednoho zubra. Naopak nejvíce těchto zvířat žije v oboře Židlov, kde by stádo mělo letos na základě doporučení koordinátorů Mezinárodní plemenné knihy přejít do polodivokého režimu, který už nyní funguje v Milovicích.

Podle Dostála většina zubrů v Česku, konkrétně 82 zvířat, patří k vzácnější tzv. nížinné genetické linii. K méně vzácné nížinně-kavkazské linii patří 24 zubrů. "Důležité bude, až stovku přesáhne počet kusů náležejících k nížinné linii. Právě stohlavá populace je totiž považována za geneticky soběstačnou," doplnil Jirků.

Z hlediska věku zvířat jsou nejstarší zubří v pražské a plzeňské zoologické zahradě. Jsou jimi dvě samice, kterým letos bude 23 a 22 let. "U samic zubra v přírodě je rekord 24 let, v zajetí 28, u samců v přírodě jen 16, v zajetí pak 23 let," uvedl Jirků.

Organizace Česká krajina vede českou pobočku mezinárodní ochranářské organizace European Bison Conservation Center (EBCC). Celosvětové počty zubrů v roce 2016 dosáhly 6573 kusů, údaje za loňský rok nejsou zatím k dispozici.