V děčínské zoo se narodilo pět mláďat psouna prériového

V děčínské zoologické zahradě se narodilo pět mláďat psouna prériového. Nyní jsou staří přibližně 1,5 až dva měsíce. Sdělila to mluvčí děčínské zoo Alena Houšková. Psoun prériový je denní hlodavec, vzhledem připomíná sviště. Ve volné přírodě žije v oblastech od jihozápadní Kanady až po severní Mexiko.

"Psouni se rodí jako slepá a hluchá holátka. Noru opouštějí zhruba až po šesti týdnech. Lze tedy odhadovat, že nyní jsou přibližně 1,5 až dva měsíce staří. Samice je březí 30 dnů," uvedla mluvčí.

Psoun prériový má pískově hnědou srst, černý konec ocásku a hmatové vousky, dorůstá délky 30 až 40 centimetrů a váhy kolem jednoho kilogramu. Psouni žijí v sociálních společenstvech, která mohou mít až tisíc jedinců. Jejich kolonie, takzvaná města, jsou rozdělena do čtvrtí, kde žijí jednotlivé klany, tvořené dominantním samcem, jednou až čtyřmi samicemi a jejich mláďaty. Každá rodina má svoji vlastní soustavu nor, jejichž vchod je chráněn valem ze zeminy, aby do nich nenatekla voda.

"Pozorování těchto hlodavců je zajímavou záležitostí. Život v psouní kolonii má totiž svá pravidla. Když se například potkávají dva psouni, pozdraví se letmým polibkem a navzájem si očichají řitní žlázy," popisuje mluvčí. Na první pohled lze podle ní pozorovat i rozdělení funkcí v rodině. Jeden ze psounů má vždy za úkol hlídat okolí, zatímco se zbytek rodiny v klidu pase. Na blížící se nebezpečí upozorní strážce hlasitým štěknutím, které dalo vznik i jejich jménu, dodala.

Podle vědců používají psouni tak propracovaný systém hlasové komunikace, že dokážou změnou intonace hlasu dát ostatním členům skupiny vědět, co za predátora se blíží.