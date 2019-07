Ochránci přírody v Kamerunu se snaží zachránit ohroženého papouška šedého, zvaného také žako, který je jedním z nejvíce pašovaných zvířat kvůli své dovednosti napodobovat lidskou řeč. Jeho počty ve volné přírodě klesají kvůli pytláctví. Informovala o tom agentura Reuters.

Ačkoliv obchodování s tímto papouškem od roku 2016 zapovídá Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES), černý trh dál kvete. Žaka je na něm totiž možné prodat v přepočtu za desetitisíce korun.

Odlesňování, nedostatečná regulace obchodu a stále větší míra nelegálního odchytu způsobila značný pokles počtu těchto ptáků, dříve přirozeně rozšířených ve střední a západní Africe.

Veterinární centrum v Limbe v Kamerunu se už deset let snaží načerno odchycené ptáky zachraňovat a znovu vypouštět do přírody. Do střediska se dostávají často dehydrovaní, zamoření parazity a zranění s přistřiženými křídly. Za měsíc jich osvobodí asi pětadvacet.

Studie z roku 2016 ukázala, že populace tohoto monogamního papouška, který je podle vědců inteligentní asi stejně jako malé dítě, například v Ghaně od roku 1992 klesla o 90 procent.

Ačkoliv je zakázán jakýkoliv přeshraniční přesun těchto ptáků, pytláky to stále neodrazuje. V Kamerunu je někteří lidé pojídají, zatímco ostatní je mají jako domácí mazlíčky.