V Praze se vylíhl největší motýl na světě. Žít bude týden

V pražském motýlím domě Papilonia se ve středu vylíhl atlas velký, který je co do plochy křídel považován za největšího motýla na světě. Křídla tohoto druhu tvarem a kresbou připomínají hlavu hada, proto se mu také přezdívá hadí motýl. Žít bude zhruba týden, v nejbližších dnech by se ale mělo v Papilonii vylíhnout dalších devět jeho kukel, sdělil ČTK za motýlí dům Michael Kučera.

Největší jedinci tohoto motýlího druhu, latinsky zvaného Attacus atlas, mohou mít rozpětí křídel až 30 centimetrů. Motýl pochází z jihovýchodní Asie, pražské kukly jsou podle Kučery konkrétně z Malajsie.

Vývoj motýla z vajíčka trvá zhruba půl roku. Samotný život motýla je ale krátký. Nemá totiž vyvinutý zažívací trakt a žije jen z tukových zásob, které si vytvořil jako housenka. "Proto jeho život potrvá zhruba jenom týden," uvedl Kučera.

Motýlí dům Papilonia v centru Prahy nabízí návštěvníkům na 150 metrech čtverečních stovky exotických motýlů. Napodobuje prostředí deštného pralesa, kde tito tvorové normálně žijí. Největším motýlem v expozici je podle dřívějšího vyjádření Kučery právě motýl Attacus atlas.