V zoologické zahradě ve vídeňském Schönbrunnu uhynula dvě tygřata, která policie na začátku srpna zabavila Slovence žijící v dolnorakouském městečku Hainburg an der Donau. Zoo o tom informovala na svém webu. Žena si mláďata přivezla ze záchranné stanice na Slovensku, ve které jako ošetřovatelka pracuje, a podle svých slov se je snažila zachránit poté, co je odvrhla matka. Nyní podle agentury APA žena čelí obvinění z porušení zákona o obchodování s divoce žijícími druhy zvířat. K soudu by se měla dostavit 14. října, hrozí jí až dva roky vězení.

"Ošetřovatelé a veterináři se o obě (tygřata) nepřetržitě starali. Bohužel to stejně nezvládla," uvedla zoo. Podle ní byla mláďata příliš brzy oddělena od matky, v době odebrání jim bylo jen několik dnů.

Policisté mláďata objevili na začátku srpna v bytě v dolnorakouském městě Hainburg an der Donau, které leží nedaleko Bratislavy. Čtyřiatřicetiletá občanka Slovenska je podle nich měla ve vaně pod speciální lampou. Tvrdila přitom, že nevěděla, že v Rakousku není povoleno v bytech taková zvířata chovat.

V rozhovoru poskytnutém serveru aktuality.sk Slovenka Yagmur Yilmazová, která pracuje v zařízení Oáza tygra sibiřského v obci Kostolná pri Dunaji nedaleko Sence, odmítla, že by se chystala mláďata prodat na černém trhu, z čehož ji prý obvinili rakouští ochránci přírody.

"V Oáze sibiřského tygra se narodila tři tygřata. Matka všechny odvrhla. Jedno bylo silnější a dvě jsem vzala do Rakouska, kde jsem se o ně mohla starat a rychle se dostat ke zvěrolékaři v případě potřeby," uvedla Yilmazová. Tygřata prý do Rakouska převezla ve snaze je zachránit a týž den navštívila veterináře. Ještě večer u ní podle jejích slov zasahovala policie. Ochranáře, kteří zvířata pod dohledem policie odebírali, obvinila Yilmazová z neodborného zásahu, který mohl zdravotní stav malých šelem ještě zhoršit.

Zástupce organizace na ochranu zvířat Vier Pfoten (Čtyři tlapky) Heli Dungler vyzval, aby slovenské úřady prověřili činnost zařízení, ve kterém se tygřata narodila. "Musí být transparentní, kam nakonec ty spousty mláďat, které se na oné tygří farmě narodí, vlastně přijdou," řekl.

Slovenka nyní čelí obvinění z porušení zákona o obchodování s volně žijícími druhy zvířat a rostlin. Chov některých zvířat, jako jsou třeba velké kočkovité šelmy, je v Rakousku možný jen v zoologických zahradách a vědeckých zařízeních, která mají potřebná povolení. Týrání zvířat se podle státního zastupitelství žena nedopustila.