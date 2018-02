Ve zlínském útulku loni přibylo koček, domov jich hledalo 340

Ve zlínském útulku pro zvířata skončilo loni více koček, bylo jich 340. Pracovníci útulku se postarali také o 427 nalezených nebo opuštěných psů. Zájem byl i o psí hotel. V útulku však skončila i méně obvyklá zvířata, například varan a užovka červená, sdělil mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák.

"Za posledních deset let jsme měli loni nejvyšší počet koček, které jsme do útulku přijali, bylo to celkem 340 koček. Z toho 116 dospělých koček bylo na útulku vykastrováno, abychom aspoň trochu ovlivnili populaci toulavých a opuštěných koček v našem městě," uvedla zástupkyně útulku Eva Poiselová. V některých měsících bylo v útulku denně až 60 koček, kapacita je přitom 40 koček. Nejméně koček přijal útulek v roce 2012, kdy jich bylo 168, předloni jich bylo 311.

Průměrný denní počet psů v útulku byl loni mezi 70 až 73, kapacita je 80 psů. "Psíci už u nás nesetrvávali tak dlouhou dobu. Sledujeme, že zájem lidí je větší, a to díky propagaci našich pejsků a celkové možnosti do útulku přijít, pejska si vyvenčit a lépe ho tak poznat. V rámci České republiky také existuje více různých zařízení, třeba depozita, záchytné kotce a podobně, které se starají o toulavé psíky, takže na náš útulek již není vyvíjen takový tlak jako v předešlých letech," uvedla Poiselová. Zhruba 53 procent psů se vrátilo zpět k majiteli, 47 procent odešlo do nových domovů. Hotelu pro psy, kam mohou majitelé odložit psy po dobu své dovolené či pobytu v nemocnici, loni využilo 94 lidí.

Prostřednictvím dotace z městského ekofondu bylo loni načipováno 117 psů, vykastrováno 15 fenek a sedm psů. "Jednalo se hlavně o fenky a psy vyššího věku, aby se preventivně předešlo zdravotním komplikacím, ať už v útulku nebo u nového majitele," uvedl mluvčí.

Útulek přijímá také volně žijící zvířata, poraněné ptáky či drobné savce, spolupracuje se záchranou stanicí v Buchlovicích na Uherskohradišťsku, která si pro zvířata jezdí nejpozději do druhého dne. "Nejvíce k nám lidé nosí poraněné poštolky, kosy, holuby, pak zesláblé ježky a netopýry. V rámci odchytu na řece Dřevnici jsme se také na počátku roku starali o dvacet nutrií. Každý rok nás také rozesměje nebo zaskočí nejedna zajímavost, co se týče příjmu. Tento rok na náš útulek zavítal zesláblý varan a užovka červená," uvedla Poiselová.

Zřizovatelem útulku je město Zlín, ročně dává na provoz asi dva miliony korun. Útulek funguje na Vršavě od roku 2004, předtím byl v areálu technických služeb v lokalitě Suchý Důl.