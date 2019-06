Vědci: Psi si vyvinuli stejné obličejové svaly jako lidi

Už jste někdy přemýšleli o tom, jak se psi naučili dělat své "psí oči", před kterými jihne pevná vůle i toho nejpřísnějšího páníčka? Podle studie zveřejněné v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) si psi během desítek tisíc let vyvinuli stejné obličejové svaly, které u člověka ovládají pohyb obočí. Díky tomu dokážou nasadit výraz, při němž naše srdce roztaje, napsal zpravodajský server News.com.au.

Výzkum zahrnoval pitvu mrtvých domácích psů a jejich porovnání s volně žijícími vlky, kteří jsou předky našich nejlepších čtyřnohých přátel - a od nichž se oddělili zhruba před 33 tisíc lety. Vědci pochopitelně ujišťují, že během studie nebylo zabito žádné zvíře.

Vědci také v rámci studie natáčeli dvouminutovou interakci mezi psem a člověkem, kterého pes neznal, a pak stejný experiment zopakovali s vlky. Zaznamenávali přitom, do jaké míry psi a vlci používají specifické svaly kolem očí, díky nimž se zvedá vnitřní část obočí.

Zjistili přitom, že dva svaly kolem očí, které jsou běžně přítomné a dobře vytvarované u domácích psů, vlci podobně vyvinuté nemají. A jen psi dokážou při pohledu na člověka zvednout obočí nahoru.

"Díky tomu jejich oči vypadají větší, podobně jako u lidských dětí," řekla spoluautorka studie Anne Burrowsová z Univerzity Duquesne v Pittsburghu. "To u lidí spouští pečovatelské pudy." Protože tyto svaly jsou hodně robustní u psů, ale ne u vlků, "napovídá nám to, že tyto svaly a jejich funkce prošly selektivní evolucí", dodala.

Studie, kterou vedla Juliane Kaminská z Portsmouthské univerzity, staví na předchozím výzkumu - především pak na experimentu japonských vědců z roku 2015. Ten prokázal, že při interakci lidí s jejich psími mazlíčky na obou stranách dochází k uvolňování takzvaného hormonu lásky - oxytocinu. Podobný efekt nastává mezi lidskými matkami a jejich novorozenými dětmi.

Ale nejnovější výzkum by mohl vysvětlovat, jak se psům daří upoutat naši pozornost. Podle vědců existují ještě další vysvětlení toho, k čemu dochází. Pohyb obočí může být důležitý pro vytváření pouta mezi člověkem a psem nejen proto, že vyvolává pečovatelské pudy, ale také proto, že může hrát úlohu při komunikaci mezi psem a člověkem.

Lidé mají tendenci věnovat během komunikace s jinými lidmi pozornost horním partiím obličeje, a psi mohou reagovat na tuto dynamiku. Další hypotéza uvádí, že zvednutí obočí odkryje bělmo v psích očích, což je také "lidským" prvkem a lidem to u zvířat připadá přitažlivé. Ostatní primáti mají bělmo tmavé, aby je jejich oči neprozradily predátorům.