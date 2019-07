Vedra v zoo špatně snáší panda červená, vyžaduje větší péči

Větší péči vyžaduje v nynějších tropických dnech v ostravské zoologické zahradě hlavně panda červená. Ohrožené pandy totiž pocházejí z Himálají, kde jsou bez problémů schopny snášet mrazivé zimy, naopak problematická jsou pro ně horká léta. Kvůli extrémním teplotám méně vydrží i potraviny pro zvířata, řekl zoolog Jiří Novák.

"Kromě podrostu, který panda ve výběhu má, se může ukrýt do několika skrýší a vybrat si tak tu vhodnou teplotu v některé z budek či podzemní noře, takže to je základ. Kromě toho jí tam pouštíme i vodní rozprašování, jde o mlžení, které to bezprostřední okolí ochlazuje natolik, že těm zvířatům je to příjemné," uvedl Novák.

Podle něj je výhodou také to, že ostravská zoo nechová příliš mnoho zvířat, která by nebyla původem z teplých a slunných oblastí. Přesto i zvířata zvyklá na teplo, potřebují mít v těchto dnech ve výbězích možnost ukrýt se ve stínu

"I zvířata z pouští, třeba ze Sahary, zkrátka nejsou masochistická a před sluncem se schovávají a přesouvají tu aktivitu buď do nočních hodin nebo do podzemí. To je prostě normální. Řada zvířat je na to adaptovaných tímto způsobem," uvedl Novák.

Zoo chová i řadu zvířat pocházejících z lesů, právě proto je podle Nováka nutné, aby ve voliérách a výbězích byly podrosty, a zvířata tak mohla fungovat zcela přirozeně jako ve volné přírodě. Některá zvířata ošetřovatelé navíc na teplé počasí připravují už s předstihem, lamy či ovce stříhají. "Stříhání každoročně situujeme do období před létem, tak aby to léto pak lépe snášely," řekl Novák.

Podle něj tropy neznamenají pro ošetřovatele nějakou výrazně zvýšenou péči o zvířata, protože chovatelská péče je běžná v jakémkoli roční období a bez ohledu na počasí. "Celodenní dohled zkrátka zvířata musí mít. Řekl bych ale, že proti běžným teplotám je řada potravin, které se mohou rychleji kazit," uvedl Novák. Kontrolovat tak musí ošetřovatelé hlavně ovoce, které by za normálních teplot vydrželo například celé dopoledne, nyní může rychleji kvasit. "To jsou úskalí, na které chovatelský personál musí dbát."