Velemlok čínský: největší obojživelník světa z přírody vymizel

Velemlok čínský, který je největším obojživelníkem světa, ze svého přirozeného prostředí téměř vymizel. Potvrdil to čtyřletý terénní průzkum čínských vědců. Miliony velemloků čínských ale chovají farmy, které je prodávají do luxusních restaurací, napsal zpravodajský server BBC. Tato živá fosilie, která se za 170 milionů let, tedy od éry dinosaurů, nijak podstatně nezměnila, figuruje na seznamu kriticky ohrožených zvířat.

"Nadměrné užívání těchto úžasných živočichů jako lidské potravy se za překvapivě krátkou dobu katastrofálním způsobem odrazilo na jejich počtu ve volné přírodě," uvedl Samuel Turvey z londýnského zoologického ústavu při Londýnské zoologická společnosti (LZS).

Velemlok čínský, jehož biotopem jsou sladkovodní řeky, byl kdysi v Číně běžným druhem. Jeho pojídání bylo sice v minulosti tabu, ale nyní se tento obojživelník považuje za delikatesu. Třebaže je jeho pěstování nelegální, farmy, které se mu věnují, zažívají boom. Největší kusy vzácného obojživelníka se prodávají až za 10 tisíc jüanů (přes 34 tisíc korun).

Během terénního průzkumu na 97 lokalitách ve 23 čínských provinciích byli velemloci nalezeni pouze na čtyřech z nich. Z genetické analýzy ale vyplývá, že se v daném prostředí nenarodili a patrně tam byli nasazeni z farem.

To může podle vědců způsobit více škody než užitku. Výzkumníci přišli na to, že vlastně existuje pět, možná až osm vývojových linií velemloka. Jestliže se vypouští zpět do přírody bez přihlédnutí ke genetickým rozdílům mezi jednotlivými liniemi, může to budoucnost velemloka čínského dále ohrozit, napsala BBC.

Nejdelší žijící velemlok na světě přebývá patrně v pražské zoo. V prosinci 2015 byl pražský velemlok Karlo velký 158 centimetrů a vážil 35 kilogramů. Od té doby Karla neměřili.

"Velemloci jsou velmi citliví a fyzická manipulace jim vadí, takže se snažíme ji omezit na minimum," řekl Petr Velenský, který je kurátorem obojživelníků a plazů v pražské zoo. Příští "kontrola zdravotního stavu a kondice" je plánována na letošní léto a při té příležitosti bude Karlo zvážen a změřen.

"Mimochodem Karlův nárůst o 3 centimetry (ze 155 na 158) za necelé dva roky od příchodu nás velmi překvapil. Již v té době to byl nejen zcela dospělý, ale se svými zhruba 40 lety věku spíše starší velemlok a takovou míru růstu jsme rozhodně nepředpokládali. Jeho další vývoj tedy bude velmi zajímavý," těší se Velenský.