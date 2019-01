Většina psů ztracených na Silvestra a Nový rok v Praze je už doma.

Na Silvestra a Nový rok lidé nahlásili v útulku pražské městské policie 37 nalezených a 35 ztracených psů. Většina nalezených zvířat se takřka okamžitě vrátila majiteli. V posledních dnech roku se do útulku dostala také nechtěná zvířata, hlavně štěňata. Sdělila to tisková mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. Za poslední rok útulky městské policie přijaly celkem 3046 zvířat.

Do trojského útulku bylo poslední den starého a první den nového roku přijato 18 zvířat, z nichž 13 bylo téměř okamžitě vráceno zpět majiteli. Řadu nalezených zvířat ani nebylo nutné dovézt do útulku. "Perfektní práce ošetřovatelů stála za tím, že i přes chybějící řádné označení některých zvířat, se je díky popisu podařilo dohledat v systému, takže si pro ně majitelé přijeli rovnou na místo nálezu," uvedla Seifertová.

"Ve srovnání s jinými roky byl konec roku 2018 naopak nejnáročnější na počet odložených zvířat, nejčastěji se jednalo o nechtěná štěňata," sdělila mluvčí. Od dnešního dne si je mohou zájemci vzít a dát jim nový domov.

Za 25 let, kdy útulky pro opuštěná zvířata v Troji a Dolních Měcholupech spravuje městská policie, přijaly celkem 87 523 zvířat, z toho jich 86 692 bylo vráceno majitelům nebo předáno do náhradní péče. Počet zvířat, která jsou ročně přijata do útulků městské policie, v posledních letech klesá. Za loňský rok útulky městské policie přijaly 3046 zvířat, z nich je v původním nebo novém domově už 2622. V roce 2017 to bylo 3211 zvířat, což je o 382 zvířat méně proti roku 2016 a o 1700 méně proti roku 2008.

Trojský útulek městské policie se ve dnech 23. a 24. prosince otevřel lidem. Zhruba 15 000 lidí přineslo do útulku nadílku suchého krmiva, konzerv, piškotů a pamlsků o celkové váze 8,1 tuny. Darované krmení pokryje téměř tři čtvrtiny roku. Návštěvníci zvířatům přinesli i misky, hračky, obojky, vodítka nebo deky a darovali na účet 26 500 korun. Peníze budou využity na moderní vybavení veterinárních ordinací a další vybavení prostor.