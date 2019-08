VIDEO: Klokani v Austrálii si užívají sněhu, skáčou i na golfu

Austrálií se v posledních dnech přehnal silný vítr a mráz, což ve třech jihovýchodních státech vedlo až k neobvyklému jevu: sněžení. Ze sněhové pokrývky měli v zemi protinožců největší radost klokani, kteří poskakují například i na golfovém hřišti. Upozornil na to server BBC.

Australští uživatelé se na twitteru předháněli v tom, kdo uloví lepší záběry hopsajících klokanů v překvapivé sněhové nadílce. Stephen Grenfell z Nového Jižního Walesu natočil v sobotu stádo na planině, když projížděl kolem po silnici. "Něco, co v Austrálii každý den neuvidíte. Klokani ve sněhu," napsal k přiloženému videu.

Mezitím jeden z komentujících odpověděl přiloženou fotografií z golfového hřiště, kde u jedné z jamek hopsala tříčlenná skupinka. Ostatní komentující na tohle téma většinou vtipkovali: "Co když tak zběsile skáčou, protože jim mrznou nohy?"

Podle meteorologů jde o jedno z nejchladnějších období, kterým Austrálie za poslední léta čelí. V hlavním městě Canberra dokonce došlo k historickému milníku: víkendový fotbalový zápas se poprvé hrál na zasněženém hřišti.

Sníh potrápil také obyvatele v Sydney, kde bylo uzavřeno několik silnic. Na jihu země pak zaznamenalo asi 10 tisíc domácností výpadek proudu a zrušena byla rovněž většina letů.

My golf course on Sunday ... pic.twitter.com/0CW6XHQKc7