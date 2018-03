VIDEO: Kouřící slonice v lese zmátla vědce

Video, na kterém divoký slon v Indii cosi "pokuřuje", zneklidnilo odborníky na volně žijící zvířata po celém světě. Záběry natočil vědec Vinay Kumar ze Společnosti pro ochranu přírody (Wildlife Conservation Society, WCS) už v roce 2016, zveřejnil je však až nedávno.

Záběry vědec pořídil během pracovního výletu do národního parku Nagarhole v indickém státě Karnátaka. Kumar se do parku původně vydal se svým týmem kvůli fotopastem na tygry. Poblíž jedné uviděl slonici, a tak ji začal natáčet. Podle něj to vypadalo, že slonice zvedla ze země žhavé dřevěné uhlí, které vzniklo po požáru, dala si ho do tlamy a poté vyfoukla popel.





"Jedná se o vůbec první videodokumentaci divokého slona, který vykazuje takovéto chování, a to vědce i experty zmátlo," uvedla v prohlášení WCS. Kumar řekl serveru BBC, že video nezveřejnil již dříve, protěže si neuvědomil, že jde o velmi důležité a unikátní záběry. Vědci tvrdí, že si stále nejsou jisti, proč slonice uhlí jedla.

Dřevěné uhlí je známé tím, že absorbuje škodlivé toxiny. "Přestože uhlí nemusí mít vysoký obsah živin, může být pro své léčivé účinky přitahováno divokou zvěří," řekl biolog Varun R. Goswami. "Dřevěné uhlí může také sloužit jako projímadlo, čímž zdvojnásobuje jeho užitek pro zvířata, která ho konzumují po lesních požárech, zásazích bleskem nebo řízeném požáru," dodal.