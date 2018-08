Vlčice, která uvízla v ohradě s ovcemi, je v zoo

Vlčice, kterou odborníci v pátek odchytili u Vrchlabí v ohradě ovcí a pak pustili do volné přírody, je nyní v karanténě ve dvorské zoo. Zvíře se potulovalo v údolí Labe mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem, kde následně vběhlo do restaurace hotelu na Přední Labské. Přivolaní veterináři museli vlčici uspat, nyní je v karanténě v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem. Informoval o tom mluvčí Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

Ve dvorské zoo, která je nejbližším vhodným zařízením, zůstane podle něj do doby, než odborníci rozhodnou o jejím dalším osudu. "Od pátečního vypuštění se množila pozorování této mladé vlčice, která se zdála zesláblá a dezorientovaná. Při shánění potravy dnes dokonce strhla na Přední Labské jedno štěně. Celá situace si vyžádala zásah odborníků v okamžiku, kdy při svém bloudění krajinou vběhla do restaurace hotelu Velveta na Přední Labské," uvedl Drahný.

Chovatel ovcí našel přes rok starou vlčici v ohradě s ovcemi u Vrchlabí minulý týden. S největší pravděpodobností šlo o členku smečky, která mu ve čtvrtek zadávila čtyři ovce. Poprvé spatřil vlčici ve čtvrtek večer, to když se před ním utíkala skrýt do horní části pastviny. Chovatel ovce zabezpečil a v pátek ráno vlčici uviděl v ohradě znovu. Uvízla v ní zřejmě kvůli strachu z elektrického ohradníku. Přivolaní pracovníci Správy KRNAP zvíře v pátek pustili na svobodu.

První potvrzený novodobý výskyt vlka v Krkonoších je z letošního června, kdy zachytila fotopast na Rýchorách ve východních Krkonoších mladého jedince.

Odborníci se zatím neshodli na tom, jestli smečka, která zaútočila na ovce u Vrchlabí, Krkonošemi jen procházela. Miroslav Kutal, koordinátor monitoringu velkých šelem (Hnutí Duha), nevyloučil možnost, že by mohlo jít o "domácí" krkonošskou skupinu vlků. "Nepochybně v Krkonoších by podmínky měla. Jsou tam samozřejmě turisticky velmi exponované lokality, ale i takové, kam lidé moc nechodí. Potvrzeno to ale zatím nemáme. Každopádně to vypadá, že v Krkonoších se vlci stabilně pohybují. Svědčí o tom i nálezy trusu nebo snímek z fotopasti," řekl Kutal.

Pokud by šlo o migrující vlky, s největší pravděpodobností by se do Krkonoš šířili z východu - z Broumovska a Vraních hor nebo z přilehlé části Polska. Rozmnožování v Krkonoších zatím doloženo nebylo.

Na nedalekém Broumovsku se vlci usadili po více než 200 letech před třemi lety. Ochranáři mají důkazy, že tam žijí trvale a třetím rokem po sobě se jim tam narodila vlčata. Vlčí teritorium v hradeckém kraji se rozšiřuje. Přibývá zadávených ovcí i pod horami na Trutnovsku.