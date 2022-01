Vyberte ideální kočkolit pro svého mazlíčka

Honba za ideálním stelivem může být vyčerpávající. Kdo se v tom má vyznat? Bohužel mnohdy můžeme slýchávat, že kočka bývá v domácnosti cítit. Často je na vině nekvalitní a nebo nevhodně zvolený kočkolit. Věděli jste, že i kočkolit může vonět například po čerstvě vypraném prádle?

Hrudkující, nebo nehrudkující?

Steliva můžeme rozdělit do několika kategorií. Základní dělení je podle toho, zda stelivo hrudkuje, či nikoliv. "Hrudkováním je myšlen proces, kdy stelivo absorbuje tekutinu a vytvoří komaktní tvar - hrudku. U tohoto typu steliva hrudky pak pravidelně vybíráte, a tím podestýlku spotřebováváte. Kočka tedy chodí vykonávat svou potřebu stále do čistého," sděluje Martin Pučálka, odborník ze společnosti Krmiva Pučálka. Jediným úskalím může být rozpadávání se hrudek u nekvalitních značek nebo malá vrstva steliva, která způsobí přilepení hrudek ke dnu toalety a jejich rozpadnutí při odstraňování. Stelivo nehrudkující moč pohlcuje, vybíráte pouze exkrementy a občas celou podestýlku prohrábnete, aby se infikovaná část promíchala se zbytkem. Po nějaké době je potřeba celé stelivo vyhodit a dát čisté.

Přírodní, či syntetické?

Stelivo může být přírodní anebo syntetické. "Nejčastějším, nejpřirozenějším a nejvíce hygienickým stelivem je takzvaný bentonit. Jedná se o stelivo z přírodního jílu, který kočkám nejvíce připomíná podmínky v přírodě. Zde je důležité mít výšku podestýlky alespoň sedm centimetrů, aby se hrudky nepřilepovaly ke dnu a nerozpadaly se," doporučuje Pučálka. Dbejte na výběr kvalitního steliva, to se odvíjí od výrobce. Zaměřte se na dobrou absorpci, bezprašnost, schopnost pohlcovat pachy a držet hrudky pohromadě (v případě hrudkující varianty). Vhodné je například Odourlock anebo Intersand Simple.

Dále můžete vybírat z dřevitých, kukuřičných, pšeničných nebo tofu steliv. U nich je největší výhodou možnost splachování do wc, kterou ocení zejména majitelé chlupáčů žijící v bytě. Zde vyzkoušejte kočkolit Almo anebo Intersand Ecolife.

Syntetická steliva reprezentují silikáty. Bílé, průhledné nebo barevné krystalky chemické hmoty. I zde se setkáte s různou kvalitou.I některých se kuličky silikátu rozpadají, a tak se v podobě prachu uvolňuje oblak chemikálií smíchaných s močí. Většina silikátů je nehrudkující, neprašná a je možné je splachovat. Ale otázkou je, zda chcete aby váš chlupáč chodil několikrát denně na chemickou hromádku, a pak si tuto nálož chemikálií dal ke svačině, když si čistí tlapky.

Na velikosti zrnek záleží

Steliva se dělí i podle velikosti zrnek. Většina bentonitů je tvořena malinkatými zrníčky písku, které jsou kočkám hodně příjemné na tlapky. Ve střední velikosti najdeme písek hrubozrný, silikátové kuličky nebo dřevité "štěpky". Největší velikosti jsou malé jílové kamínky, silikátové krystaly nebo dřevité peletky.

A něco navíc

Parfemace steliva je oceňována zejména člověkem. "Kočce na vůni steliva nezáleží. Myslete jen na to, že kočičí čich je mnohonásobně lepší než lidský, a proto by zvolená varianta neměla být příliš výrazná a neměla by obsahovat vůně, které kočkám vadí, jako například citrusy," doporučuje Pučálka. Další vhodnou vlastností steliva je lepší absorbce a pohlcování pachů, zde můžete vybírat napřiklad z Intersand Odourlock, u kterého se vůně uvolňuje až po vstřebání tekutiny.

Jak tedy vybrat stelivo, které bude vyhovovat vám i vašim miláčkům? Je potřeba si říct, co od něho očekáváte a jaký komfort kočce dopřejete. Pak už přichází na řadu staré dobré zkoušení, porovnávání a vyhodnocování výsledků. "Myslete ale na to, že změna podestýlky je pro kočku jedním ze zásadních zásahů do života a může být pro ni velmi stresující. Proto je nutné ji provádět pomalu a postupně. Ke starému stelivu postupně přimíchávat větší a větší část nového, dokud se nedostanete na celý díl nového. Tento proces by měl trvat minimálně měsíc," radí Pučálka. Když si přivezete kotě domů, určitě hned neexperimentujte se změnou, i kdyby se vám stelivo, na které bylo kotě zvyklé, nelíbilo.