Vychutnejte si vánoční pohodu s vaším chlupáčem

Taky už se nemůžete dočkat, až bude Štědrý den a všechen ten předvánoční stres budete mít za sebou? Zkuste to letos udělat jinak. Užijte si předvánoční přípravy s těmi nejbližšími v klidu a bez nervů, že něco nestihnete, přece nevadí. Ježíšek totiž nechodí s bílou rukavičkou a porotou z michelinské restaurace. Zpomalte a vychutnejte si předvánoční čas a nezapomeňte na svého čtyřnohého psího kamaráda. Připravili jsme pro vás několik praktických tipů, jak si užít čas Vánoc i s ním.

I takto mohou v některých rodinách vypadat Vánoce. "Čendoo, pojď sem. Na, dej si babiččin vanilkový rohlíček." Začíná to jedním kouskem dobroty a končit to může až na veterině. Abychom těmto neplánovaným návštěvámu u zvěrolékaře předešli, je potřeba být připraven na různé nástrahy, které mohou Vánoce přinést.

Cukroví ano, ale jen to psí

Kdo by odolal tomu nejsmutnějšímu psímu pohledu na světě, když u vás přešlapuje a loudí váš chlupáč? Málokdo. Aby vám pokaždé nemuselo pukat srdce, že pes nic nedostane, pořiďte psí cukroví anebo pamlsky. "Vánoce bývají velmi časově náročné, musíme toho spoustu zařídit a nachystat. Jestliže nemáte čas na přípravu psího cukroví doma, pořiďte si balení různých pamlsků, které mějte po ruce. Vhodné jsou funkční palmsky se superpotravinou. Vyzkoušet můžete například Doxneo pamlsky krůta s brusinkou, Marp pamlsky s ostropestřcem anebo Marp Holistic kachní s kelpou," doporučuje Martin Pučálka, odborník na výživu psů ze společnosti Krmiva Pučálka. Nezapomeňte, že pokud odcházíte z domácnosti pryč, nemělo by na stole zůstat žádné lidské jídlo. A pokud máte na vánočním stromečku čokoládovou kolekci měl by být pes v jiné místnosti po dobu vaši nepřítomnosti. Snadno se totiž může stát, že byste byli bez kolekce a na cestě k veterináři.

Vánoce jedině slavnostně

V posledních letech se rozvinul takový trend - barevné vánoční oblečky a doplňky pro psy. Je jedno jestli se jedná o vánoční svetr se sobem, čelenku se sobím parožím anebo stylového motýlka na obojek. Jestli jste si zamilovali oblékání svých čtyřnohých mazlíčků, dbejte na výběr správné velikosti oblečku a pak také na vhodnost a bezpečnost materiálů dalších doplňků. Mějte především na paměti, že pes by měl být vždy pod dohledem, aby část doplňku nepozřel či si jinak neublížil.

Aby nezaskočila rybí kostička

Přichází Štědrý den a sním by měla jít ruku v ruce i vánoční pohoda. Aby tomu ale tak bylo doopravdy, měli byste se vyvarovat krmení psa od stolu. Zapomeňte na smaženou rybu, která může v trávicím traktu psa udělat pěknou neplechu. Psí zažívací ústrojí není připraveno na lidské jídlo, a tak by se mohlo stát, že pejskovi pak nebude dobře. "Na místo lidského jídla, chlupáčovi naservírujte konzervy s vysokým obsahem bílkovin, minerálů a důležitých látek. Vyzkoušejte třeba značku konzerv Marp anebo Doxneo. Pes si pochutná a vy se v klidu a bez výčitek najíte," radí Pučálka. Přípravou přímo krmení pro psy ušetříte čas a vánoční pohoda bude zachována.

Dárek i pro něj

Doba, kdy přichází Ježíšek je oblíbená nejen dětmi, ale i dospělými. Pejsci si ji jistě taky zamilují, pokud jim pod stromeček zabalíte novou hračku, pelíšek, obleček, vodítko či misku. Danou věc zabalte tradičně, tak jako ostatní dárky do balícího papíru a nechte psovi prožít radost z rozbalování. Jen si dejte pozor, aby trháním balící papír či kousky izolepy nepozřel. Pokud umí pes aportovat, zkuste jej nechat dárky přinést.

Hlídejte si ozdoby

Vánoční stromeček, světýlka, ozdoby a zapálené svíčky mohou být pro psa velkým lákadlem. A to hlavně v případě, že s vámi tráví teprve první Vánoce. Neměli byste chlupáče nechávat bez dozoru v místnosti se zapálenými svíčkami, ale i stromečkem a ozdobami. Může totiž nadělat spoustu škody, a kromě toho si může i ublížit. Dbejte proto na bezpečnost jeho i domova.

Oznámkujte ho

Období okolo Vánoc a oslav příchodu nového roku je spojeno s hlukem z rachejtlí. Pro psa je tohle období velmi stresující a zátěžové. Proto když venčíte měl by pes mít na obojku, kšírách či oblečku vaše kontaktní údaje. Postačí zpravidla aktuální telefon a případně i adresa. To vše si můžete nechat vygravírovat na známku, kterou přiděláte na obojek a kšíry. Druhou variantou je objednat si kšíry či obojek přímo na míru i s uvedením kontaktu. Takové "oznámkování" pejska se vám vyplatí i v průběhu celého roku, kdy se může zaběhnout a ztratit.