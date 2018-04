Vyškovská zoo láká na desítky nových přírůstků

Návštěvníci vyškovského zooparku se mohou těšit na spoustu přírůstků, jsou jich plné stáje. Narodila se jehňata, kůzlata i telata, celkem asi pět desítek. Když je teplo, chovatelé už je pouští do výběhů, řekl ředitel zařízení Josef Kachlík.

Vyškovský zoopark se specializuje na původní druhy domácích a hospodářských zvířat, návštěvníci v něm však najdou i ta, která patří k ohroženým druhům. Loni se v něm podle ředitele narodilo více než 100 mláďat, například koťata kočky bengálské, zebu zakrslý nebo koza kašmírská. "I letos na jaře je ve stájích plno, máme asi pětadvacet jehňat, 15 kůzlat, také tři telata," uvedl ředitel. Doplnil, že se povedl i odchov portugalského skotu cachena, narodil se malý býček.

Loni zoopark dokončil nový průchozí pavilon Austrálie za šest milionů korun, i v něm je plno a bude ještě plněji. Poletuje v něm už nyní asi 400 andulek, z toho zhruba polovina se už chystá ke hnízdění. "Připravili jsme jim na 250 budek, spoustu z nich už je obsazených. Až se ta mláďata vylíhnou, to teprve bude veselo," uvedl ředitel.

V pavilonu kromě exotických opeřenců mohou návštěvníci obdivovat i trojici klokanů rudokrkých. Původně mohli vidět i klokany parma, ti však byli podle ředitele moc divocí a zoopark je raději dal do jiné zoo. Nově se chystá venkovní expozice "Pod vodou", jezírko s průhledem pod hladinu, kde budou ryby zdejšího pásma. Jde o investice zhruba za tři miliony korun. "V úterý začínáme kopat do země, předpokládáme, že koncem června, začátkem července by mohlo být hotovo," řekl ředitel.

Vyškovský zoopark je domovem přibližně 750 zvířat. Na malé ploše byl otevřen ještě jako Koutek živé přírody v srpnu 1965. V osmdesátých letech se stal zimovištěm cirkusových zvířat, na zoo byl koutek přebudován v roce 1991. Zhruba před deseti lety se zoopark propojil s dinoparkem, který prezentuje asi 50 částečně pohyblivých soch prehistorických ještěrů. Obě zařízení navštíví ročně kolem 170 tisíc lidí.