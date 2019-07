Vzácní nosorožci ze Dvora Králové se ve Rwandě aklimatizují

Pětice vzácných nosorožců černých, která do Rwandy dorazila ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové, byla vypuštěna do větších výběhů, kde je přirozená vegetace. Je to součást aklimatizace v novém prostředí a konečným cílem je vypuštění zvířat do volné přírody. Sdělili to zástupci královédvorské zoo. Zvířata do rezervace Akagera ve středoafrické Rwandě přicestovala 24. června a po příjezdu byla umístěna do ohrad zvaných boma, které jsou postavené z dřevěných kůlů a mají rozměr zhruba osmkrát osm metrů. Na ně navazují větší výběhy, přičemž zvířata mají možnost se do bom vracet.

"Vypuštění nosorožců do větších výběhů, v nichž se však stále dají dobře pozorovat a kontrolovat, je nutnou fází aklimatizace. Zvířata zůstanou ve větších výbězích několik týdnů a podle toho, jak si zvyknou, budeme posuzovat jejich případné vypuštění do většího prostoru," uvedl vedoucí mezinárodních projektů královédvorské zoo Jan Stejskal.

Ve Rwandě mají zvířata přispět k obnově v minulosti vyhubené populace nosorožců a přinést genetickou pestrost. Tři nosorožci jsou z královédvorské zoo, další dva ze zoo Flamingo Land v Británii a z dánské zoo Ree Park Safari. Na převoz se zvířata několik měsíců připravovala ve Dvoře Králové.

V pondělí byl vypuštěn do většího výběhu o rozloze kolem jednoho hektaru samec Manny, kterého v úterý následovala samice Jasmína a ve středu ráno zbylá trojice, tedy samice Jasiri a Olmoti a samec Mandela. "Tato trojice se po vypuštění držela spíš při sobě a prozkoumávala nový terén společně," uvedl zoolog Jiří Hrubý, který na vypuštění zvířat ve Rwandě dohlíží.

Výběh se nosorožcům od jejich příjezdu do Afriky postupně zvětšuje. Posledním krokem má být jejich vypuštění do volné přírody v severní části parku, což by mohlo nastat přibližně za rok. Park trvale hlídají ozbrojení strážci.

Transport nosorožců ze Dvora Králové nad Labem do Afriky, který se 23. a 24. června odehrál kamiony a letecky, byl dosud největším přesunem nosorožců z Evropy do Afriky.

Všichni nosorožci vybraní k cestě do Afriky patří k takzvanému východnímu poddruhu, jehož ve volné přírodě žije odhadem posledních několik set jedinců. Všech pět zvířat je dar rwandské vládě. Celkem nosorožců černých v přírodě zbývá kolem pěti tisíc.

Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století zcela vyhubeni. Do jižní části parku Akagera byla v roce 2017 dopravena skupina 18 nosorožců dvourohých východního poddruhu z Jihoafrické republiky. Dosud se rozrostla o tři mláďata. Zvířata z Evropy by se s nosorožci z JAR mohla v budoucnu pářit. Pro první období zoologové předpokládají, že se nosorožci dovezení ze Dvora Králové budou pářit mezi sebou.