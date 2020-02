Vzácným nosorožcům dvourohým se narodilo další mládě

Vzácným nosorožcům dvourohým, kteří byli v roce 2009 převezeni ze Zoo Dvůr Králové nad Labem do tanzanského národního parku Mkomazi, se loni na konci října narodilo čtvrté mládě. Opět je to samička. Sdělila to dvorská zoo. Hlavním cílem projektu přesunu nosorožců do Tanzanie je obnovit tamní populaci nosorožců, která byla zdecimována dlouhými roky pytlačení.

Matkou loni narozené samičky je samice Deborah, otcem samec Jamie. Stejnému páru se podařilo přivést na svět mláďata už v letech 2011, 2014 a 2017. Samec Jamie navíc v roce 2016 zplodil dvě další mláďata, samičky Mobo a Georgiana, s jinými samicemi, které do Tanzanie poslala zoo v britském Port Lympne.

"Čtyři mláďata za deset let je úctyhodný výkon. Zvlášť když si uvědomíme, že březost u nosorožců trvá přibližně 16 měsíců a mládě musí po narození ještě nějaký čas zůstat s matkou," uvedl ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas. Dvorští nosorožci dvourozí patří k východnímu poddruhu, kterému hrozí vyhynutí.

Dvorská zoo od roku 2009 postupně poslala do Tanzanie čtyři nosorožce. Samička jménem Eliška, která do Tanzanie přišla v roce 2016, rok nato uhynula po vnitřním zranění, které jí způsobil samec Monduli.

Nosorožci dvourozí se do Afriky vrátili ze Dvora Králové po pěti generacích chovu v zajetí. Prarodiče dnešních nosorožců se do Dvora Králové dostali z Afriky na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy je z expedic přivezl tehdejší ředitel zoo Josef Vágner.

Nosorožců dvourohých žilo na jih od Sahary v roce 1970 okolo 65 tisíc. V důsledku nekontrolovaného lovu a pytláctví jejich stavy poklesly až na 2300 jedinců v roce 1993. Po řadě ochranářských opatření jejich počet ve volné přírodě vzrostl přes 5000. Počet zvířat východního poddruhu je ale stále odhadován na pouhých 900 jedinců.

Dvorská zoo se podílí ještě na dvou projektech přesunu nosorožců do Afriky. Loni zoo převezla pět vzácných nosorožců černých do středoafrické Rwandy do národního parku Akagera. Ve Rwandě mají zvířata podpořit v minulosti vyhubenou populaci nosorožců a přinést do ní genetickou pestrost. Tři nosorožci jsou ze dvorské zoo, další dva pocházejí ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safari.

V roce 2009 dvorská zoo převezla do keňské rezervace Ol Pejeta čtyři nosorožce bílé severní. Veterináři mínili, že africké prostředí bude pro jejich reprodukci příhodnější. Zvířata se ale nerozmnožila. Dva samci, Suni a Sudán, uhynuli v Keni v letech 2014 a 2018. Zbývající samice Nájin a Fatu jsou posledními žijícími nosorožci svého druhu na planetě. Nyní z nich vědci postupně odebírají vajíčka a pracují na vyvinutí metody umělé reprodukce druhu.