Za poslední dekádu se z domácího mazlíčka stal gurmán

Doba, kdy psi či kočky dojídali zbytky od stolu, je pryč. Dnešní majitelé psů a koček si zakládají na kvalitní a vyvážené stravě svých chlupáčů, čtou etikety a zajímá je původ krmiva. Přece jen kvalitní a pestrá strava je základ správného fungování organismu, a to nejen lidského, ale i zvířecího.

Kousek chleba, zbytek kuřete a mnoho dalšího tvořilo ještě před nedávnem základ stravy pro domácí mazlíčky. "Největší zlom mezi obdobím, kdy byl pes a kočka takzvaný dojídač zbytků od stolu, a tím, kdy se člověk začal zajímat, co vlastně by měl a neměl domácí mazlíček konzumovat, byl přibližně třicet let zpátky. Tehdy začaly na náš trh vstupovat různé značky krmiva ze zahraničí a postupně se rozšiřoval sortiment, ze kterého mohl majitel zvířat vybírat," sděluje Martin Pučálka, odborník na krmiva ze společnosti Krmiva Pučálka, a dodává. "Od té doby se lidé začali víc zajímat, o co jejich zvíře konzumuje, jak na daném krmivu prospívá a zda je všechno tak, jak má být."

Postupem času lidé zjistili, že obvykle krmivo neobsahuje, to co by správně mělo. "Často můžeme v krmivech pro psy a kočky najít suroviny, které tam rozhodně nepatří a mohou zvířeti ublížit. Pokud vybíráte vhodnou stravu pro domácího mazlíčka vyhněte se granulím s obsahem sóji, sójových bobů, kukuřice, pšenice, lepku, umělých barviv, chemických konzervantů, moučky z peří a jiných částí zvířat, která nejsou vhodná pro konzumaci," varuje Jana Slováková odbornice na výživu psů a koček. Jestliže hledáte vhodné krmivo, na kterém bude domácí mazlíček prospívat, dbejte vysokého obsahu bílkovin ze živočišných zdrojů (okolo 80 %), ideální je kombinace čerstvého a sušeného masa (min. 40 % v krmivu), funkční potraviny (např. brusinka, sladké brambory, lněné semínko, mořská řasa atd.), bylinky (vojtěška, máta, petržel atd.), vitaminy a minerály, ale i třeba pivovarské kvasnice.

"Strava domácích mazlíčků se značně humanizovala, kromě trendu míchání granulí s konzervami si lidé oblíbili přidávání potravinových doplňků a olejů na lepší prospívání zvířete. Nejvíce vedou různé oleje od lososového přes konopný až po ten z černého kmínu," komentuje aktuální trendy ve výživě Martin Pučálka. Nově vznikající potravinové doplňky si už také našly své místo na trhu. Mořská řasa kelpa je například vhodná pro zdravý chrup, žraločí chrupavka pro pohybový aparát zvířete a pivovarské kvasnice pro zvýšení energie a lepší kvalitu srsti. "Novinkou ve stravě je přimíchání sušené zeleniny ke granulím a konzervě. I když budete k suchému krmivu přimíchávat jakékoliv doplňky, stále dbejte na kvalitu," uzavírá Pučálka.