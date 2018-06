Zákupský medvěd Medoušek miluje ovoce, dostal i dort.

Za velkého zájmu turistů oslavil medvěd Medoušek ze zámku v Zákupech na Českolipsku své 25. narozeniny. Protože miluje ovoce, tvořilo podstatnou část narozeninového menu. Nechyběla jablka, hroznové víno, meruňky, kiwi, pomeranče, granátová jablka nebo ananas.

"Zeleninu nemá rád, hází ji do bazénu, jediné co ze zeleniny jí, je meloun a mrkev," řekl kastelán zákupského zámku Petr Weiss. Meloun byl dnes také tím prvním, do čeho se oslavenec pustil.

"Medoušek se narodil ne zrovna vhodně z hlediska cestovního ruchu, narodil se totiž 6. ledna. Tak jsme si řekli, že když britská královna Alžběta II. slaví narozeniny nadvakrát, oficiální oslava je až tehdy, kdy je opravdu hezky, tak my jsme se rozhodli, že u medvěda to uděláme úplně stejně. A většinou tu jeho oslavu směřujeme na závěr školního roku, jako takovou ochutnávku na prázdniny," řekl kastelán.

Na Medouškově slavnostní tabuli nechyběl ani dort. "Upekla ho jedna naše kolegyně, je z medového perníku, protože med má Medoušek jako správný medvěd moc rád," řekl Weiss. Dort byl úplně tvrdý. "Medvěd nemůže měkké pečivo, bolelo by ho břicho. I pečivo, které mu dáváme je tvrdé," vysvětlil kastelán desítkám přihlížejících návštěvníků. Medvěd si ale s tvrdým pečivem umí poradit - máčí si ho v misce s vodou nebo v bazénu, který ve svém výběhu má.

Medvědi k zámku v Zákupech nepatří jako třeba ke Konopišti nebo Českému Krumlovu, chovají se tu posledních 20 let. Výběh mají v bývalém příkopu, později tam byla takzvaná dolní zahrada. Ještě před deseti lety měli v Zákupech medvědy dva, starší Michal, ale uhynul. "Byl už velmi nemocný. Medoušek se ale těší velmi dobrému zdraví," poznamenal kastelán, který věří, že s medvědem ještě zámek oslaví několikery narozeniny. "Ve volné přírodě se medvěd hnědý dožívá 25 let, v zajetí ale i dvojnásobku," dodal.