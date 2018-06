Závod poštovních holubů: 32 tisíc ptáků, rychlost okolo 77 km/h

Více než 32 tisíc poštovních holubů chovatelů z celé Moravy vzlétlo v neděli časně ráno na letišti Květná u Krajkové na Sokolovsku. Konal se zde 22. ročník asi největšího a nejznámějšího závodu v ČR, takzvaného Katovického memoriálu. Ptáci několika stovek chovatelů letěli do svých domovů vzdálených od místa startu zhruba 250 až 450 kilometrů. Nejrychlejší z nich letěl průměrnou rychlostí 76,82 kilometru za hodinu, uvedli chovatelé. Výsledky jsou dostupné zde.

Desítky tisíc holubů v neděli vzlétly najednou. "Holubi byli v 15 kamionech, na moje písknutí v 5.45 řidiči a závozníci otevřeli všechny kamiony najednou," řekl startér závodu Kurt Kadleček. Obří hejno se zvedlo do vzduchu, ptáci několikrát zakroužili, aby se zorientovali, a vydali se na cestu. "Létá se vždy na východ," řekl startér. Někteří ptáci se drží v hejnech, jiní jsou spíš sóloví letci.

Chovatelé se báli, aby jim start nepřekazilo počasí. Holubi se nevypouštějí například za deště nebo mlhy. Závody ze západu Čech pořádají moravští chovatelé už víc než dvě desetiletí, v posledních 12 letech se jejich závod jmenuje Katovický memoriál. Je to připomínka tragické události, která se stala 28. ledna 2006 v Katovicích v Polsku. Zřítila se tam střecha veletržní haly, v níž byla mezinárodní výstava holubů. Zahynulo 65 lidí, včetně tří Čechů a dvou Slováků. Neštěstí bylo podle soudu způsobeno opominutím, lajdáctvím a nedodržením předpisů. Až loni soudy definitivně za největší polské stavební neštěstí potrestaly viníky. Hlavní projektant byl odsouzen k devíti letům vězení, další čtyři obžalovaní dostali nižší tresty.

Letošní počet startujících holubů není nijak výjimečný, například v roce 2001 jich startovalo na západě Čech přes 36 tisíc. Maximum bylo v roce 2011, kdy se spojili moravští a slovenští chovatelé a do soutěže vypustili přes 59 tisíc holubů, řekl prezident Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů Jan Filipi.

Maximálně spokojen je dnes chovatel Lubomír Kubáček z Bělkovic na Olomoucku. "Do závodu jsem poslal 71 holubů,mám tři nejrychlejší, to se asi ještě nikomu nepovedlo," řekl Kubáček. Téměř 350 kilometrů překonali jeho nejlepší letci za 4,5 hodiny. Na holubník usedli první tři v rozmezí několika sekund. Nejrychlejší pták uletěl v průměru přes 1 280 metrů každou minutu. Rychlost v závodu podle chovatele vedle kondice ptáků velmi záleží i na počasí. Při dobrých podmínkách a mírném větru v zádech může holub letět až stokilometrovou i vyšší rychlostí. Do soutěží nasazuje Kubáček ptáky ve věku od jednoho do přibližně čtyř let. Chovatelé si své závodní holuby pečlivě vybírají a šlechtí. Sledují jejich původ po mnoho generací.

Vítěz se vzhledem k rozdílným vzdálenostem, které musejí ptáci překonat, určuje výpočtem průměrné dosažené rychlosti. Každý pták má kromě kroužku i čip. Registrovaná čtečka dokáže při příletu každého ptáka na domovský holubník elektronicky zaznamenat přesný čas. Údaje jsou přístupné on-line.