Zemřela želva Alagba, dožila se prý 344 let

Královský palác v nigerijském státě Oyo oznámil úmrtí své želvy. Podle paláce se dožila 344 let, o čemž ovšem odborníci pochybují. Želva Alagba žila v paláci ve městě Ogbomoso v jihozápadní Nigérii. Tim Skelton, který řídí oddělení plazů v bristolské zoo, se domnívá, že není možné, aby Alagba žila tak dlouho. Už stáří sta let se u tohoto druhu želv považuje za dlouhověkost.

Podle informací BBC měla Alagba v paláci k dispozici dva asistenty, kteří zajišťovali, aby měla vše potřebné. Jedla jenom dvakrát za měsíc. Místní věřili, že má schopnost uzdravovat, takže za ní proudili lidé zdaleka.

Do paláce ji údajně přinesl třetí vládce království Isan Okumoyede. Králem byl v letech 1770 až 1797, tedy před něco více než 200 lety. To by znamenalo, že Alagba byla už v jeho době stoletá.

"Želvy obrovské se mohou dožít 200 let, ale jenom výjimečně," řekl k případu Skelton. Po prozkoumání fotografií z Nigérie došel k závěru, že Alagba náležela k druhu želv žlutohnědých, jimž se říká také řecké.

Odborník na plazy John Wilkinson s tímto určením souhlasí a také on míní, že tyto želvy "prostě tak dlouho nežijí".

Za nejstarší žijící želvu je považován Johathan. Jde o želvu obrovskou ze Svaté Heleny, jíž je 187 let. "Ostatní želvy se dožívají 70 až 80 let, maximálně sta," řekl Skelton.

Říká se, že král Okumoyede želvu přinesl do paláce z jedné úspěšné expedice. Kdyby to byla pravda, pak by Alagba přežila 18 ogbomosoských panovníků.

Wilkinson má jednoduché vysvětlení. "Myslím, že to není žádná záhada, želv bylo několik. Měli je tam tak rádi, že vždy koupili další," řekl. Jenomže Alagbin příběh zřejmě nekončí. Současný král chce zachovat její ostatky a také historické záznamy o ní.