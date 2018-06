Zlínská zoo čeká narození sloního mláděte každým týdnem

Narození prvního mláděte slona afrického v Česku očekává zlínská zoologická zahrada každým týdnem. Ošetřovatelé u samice Zoly, která je březí poprvé, denně kontrolují hladinu hormonů, minerálních látek a vitaminů, které jsou důležité pro vývoj plodu a nastávající kojení. Hodnoty jsou naprosto v pořádku, řekl externí veterinář zahrady Dominik Gregořík. Chov slonů afrických je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají slony indické, kteří jsou ovladatelnější.

Porod by měl být co nejpřirozenější, ošetřovatelé a veterináři do něj zasáhnou jen v případě velkých komplikací. Slonice jsou ve zlínské zahradě chovány bez přímého kontaktu, ošetřovatelé s nimi manipulují či se jich dotýkají zpoza mříží. Zola si bude moci sama zvolit místo porodu, venkovní výběh či vnitřní expozici, stát by se tak mělo za přítomnosti ostatních samic, tedy ve stádě.

Samice Kálí, Zola a Ulu pocházejí z Afriky, žádná z nich dosud mládě neměla. "Doufáme, že tohle zažily, že to v sobě někde mají, že to přirozené chování, které tam je, se projeví a že se budou chovat jako skupina, která přijímá mezi sebe nového člena," řekl zoolog Kamil Čihák. Slonice podle něj vědí, že se něco děje, jsou citlivé na pachy a změny chování. "Jsou tam drobné změny, vůdčí samice Kálí Zolu hlídá, víc se o ni stará," uvedl Čihák. Porod Zoly bude podle něj obohacující pro celou skupinu.

Zahrada chce Zole připravit co nejlepší podmínky a zabezpečit jí klid. Jakmile se objeví první příznaky porodu, oblast kolem slonince uzavře. "Nepůjde o velké omezení, návštěvníci uvidí slony z větší vzdálenosti," uvedl ředitel zahrady Roman Horský. Ještě není jasné, zda bude slůně po porodu ve venkovní či vnitřní expozici, návštěvníci jej však z blízka zřejmě uvidí až za několik týdnů.

Zahrada také před porodem omezí práce v okolí pavilonu, ke slonicím se nyní dostanou jen chovatelé, na které jsou zvyklé. Ve výběhu i v pavilonu udělali ošetřovatelé úpravy, aby mládě nebylo ničím ohroženo. "V pavilonu a výběhu jsme umístili kamerový systém, abychom mohli zachytit jakékoliv změny nebo události," uvedl ředitel.

Odchovy slonů afrických nejsou snadné. Podle Čiháka se za poslední rok na světě narodilo v zahradách jen pět slůňat, časté jsou problémy při porodu nebo po něm. Ošetřovatelé také zlínským samicím upravili jídelníček, aby Zola příliš nepřibrala a mládě nebylo velké. Zola přibrala 150 kilogramů, mláďata mají většinou 60 až 100 kilogramů.

Ošetřovatelé a veterináři vše konzultují s nizozemskými kolegy, kteří mají s chovem slonů zkušenosti. "Máme nastudované všechny možné komplikace, velký plod, špatná poloha, matčina neochota tlačit, snažíme se být připravení," uvedl Gregořík. Nizozemští chovatelé pomáhali zlínské zoo také při umělém oplodnění Zoly. Zkouší se inseminace také u samice Kálí, zatím však neúspěšně. Zahrada buduje nový sloninec, v budoucnu by v něm mělo být až deset slonů včetně samce, zvířata by se měla rozmnožovat přirozeně.