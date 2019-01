Zlínská zoo měla loni druhou nejvyšší návštěvnost od svého vzniku

Zlínskou zoologickou zahradu loni navštívilo 648 375 lidí, což je druhá nejvyšší návštěvnost v sedmdesátileté historii zoo. Informovala o tom mluvčí zahrady Romana Bujáčková. Více než 600 000 lidí přišlo do zoo již počtvrté za sebou. Osmým rokem také byla druhou nejvyhledávanější zoo v Česku, návštěvností ji překonává jen pražská zahrada, kam loni přišlo přes 1,4 milionu lidí. Předloni do zlínské zoo zavítalo 630 320 lidí, rekordní návštěvnost 668 300 zaznamenala v roce 2016. Zahrada je řadu let nejnavštěvovanější turistickou destinací ve Zlínském kraji.

"Dlouho to vypadalo, že rok 2018 bude rokem rekordním. Dubnová a květnová návštěvnost totiž znamenala rekordní počet osob v daném období v celé historii zoo," uvedla Bujáčková. Řadu návštěvníků však odradily tropické srpnové dny, naopak zářijové oslavy 70. výročí zoo v kombinaci s dobrým počasím pomohly zase návštěvnost zvýšit.

Návštěvníky lákal také zámek Lešná v areálu zoo. Od dubna do konce října si jej prohlédlo 30 824 lidí, nejvíce od roku 1991. "Pro nás je to skutečně velký úspěch. Během posledních pěti let jsme dokázali zvýšit návštěvnost zámku o 35 procent," uvedla Bujáčková. Na růstu návštěvnosti mělo vliv oslovení základních škol, pro školáky vznikly speciální prohlídky, hlavním tahákem se stala návštěva s výukou etikety.

V zahradě se loni rozmnožilo 52 druhů zvířat a odchováno bylo 198 mláďat. "Zcela mimořádné je mládě výjimečně chované asijské sovy puštíka tečkovaného. Znamená totiž historicky první odchov ve světových zoo mimo asijský kontinent. Za světově unikátní považuji také mláďata u dvojzoborožce indického, turaka bělobřichého a kotingy tříbarvé. Po 42 letech úsilí jsme úspěšně odchovali první mládě kasuára přilbového. Otevřeli jsme novou expozici Guyanas, v rámci Karibuni dokončili výběh B pro slony. Rozběhli jsme projekt 4NATURE a jako první zoo v České republice jsme návštěvníkům nabídli možnost rozhodnout, kolik peněz věnujeme na ochranu zvířat ve volné přírodě," uvedl ředitel zahrady Roman Horský.

Cenné jsou odchovy u dželad, kudu velkého, prasete savanového, hyeny skvrnité, supa mrchožravého a bělohlavého, zoborožce hvízdavého, marabu afrického nebo plameňáka růžového. Dobrý konec však neměl porod mláděte slona afrického, které mělo být první v republice. "Na začátku léta jsme očekávali porod slonice Zoly, mládě se bohužel narodilo mrtvé. V případě prvorodiček to však není neobvyklý jev. Slonice tím ale získaly velkou zkušenost, Zola tak má všechny předpoklady stát se v budoucnu chovnou samicí," uvedl Horský.

Letos by zoo měla dokončit letní expozici pro aligátory, oplotit areál Karibuni, začít stavět další část chovného zařízení pro slony, začne i oprava střechy zámku a budování expozice pro jaguáry.