Zlínská zoo otevře letní expozici pro aligátory americké

Zlínská zoologická zahrada v sobotu otevře novou letní expozici pro aligátory americké. Slavnostní otevření se uskuteční ve 14.00 na nádvoří zámku, jeho součástí bude i vypuštění aligátorů do expozice, sdělila v tiskové zprávě mluvčí zoo Romana Bujáčková.

Zahrada pro novou expozici využila plochu zámecké nádrže. Pro zajištění pohody pro aligátory i vodní rostliny byl bazén prohlouben na 80 centimetrů. "Uprostřed nádrže vznikly dva dočasné umělé ostrovy, které aligátoři budou využívat ke slunění," uvedla mluvčí.

Zoo chová čtyři samice a jednoho samce aligátorů amerických, obývají rozlehlý skleník v chovatelském zázemí. "Nechtěli jsme lidem vzít možnost obdivovat tyto majestátní plazy v areálu zoo, proto jsme přistoupili k originálnímu řešení a opravu zámecké nádrže spojili s možností vybudování letní expozice pro aligátory," uvedl ředitel zoo Roman Horský.

Doprovodný program pak nabídne dílny pro děti a dospělé, návštěvníci se dozvědí informace o aligátorech. Na programu je také křest dětského časopisu nazvaného Zooběžník.

Zahrada letos chystá také vybudování dvou voliér před pavilonem žiraf. Umístí do nich orly korunkaté, které bude chovat nově, a také zoborožce hrubozobé. V červenci chce zoo osadit oplocení kolem vznikající expozice Karibuni, do které by se v příštích letech měli přesunout afričtí sloni. V závěru hlavní sezony chce zahrada otevřít vyhlídku u venkovního výběhu pro žirafy, na podzim by pak měla začít stavba nové expozice pro jaguáry.