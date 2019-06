Zlínská zoo plánuje stavbu nové expozice pro jaguáry

Zlínská zoologická zahrada připravuje výstavbu nové expozice pro jaguáry. Klasicky zbarvené jihoamerické šelmy se díky ní do zoo vrátí po více než 25 letech. Zahrada dokončuje projektovou dokumentaci, zahájení stavby plánuje na podzim. Novou expozici by si první návštěvníci mohli prohlédnout v hlavní sezoně příštího roku. Předpokládané náklady činí 26 milionů korun, 22 milionů korun z této sumy by měla pokrýt dotace od zřizovatele zoo, kterým je město Zlín. Informoval o tom ředitel zahrady Roman Horský.

Lidé by v expozici měli vidět pár jaguárů. "Naším snem je dovézt je z Brazílie. Jednáme s českou ambasádou v Brazílii, která nám s tímto pomáhá. Samozřejmě ta jednání jsou poměrně složitá a zdlouhavá, my už na tom děláme téměř rok. Pokud se to nepodaří, tak máme ještě záložní plán a využijeme kdyžtak jaguárů, kteří jsou tady v Evropě," řekl Horský.

Expozice o rozloze přes dva tisíce metrů čtverečních, která využije členitost terénu, vznikne pod tropickou halou Yucatan. Nabídne mimo jiné venkovní výběh s bazénem, v němž budou moci návštěvníci pozorovat koupající se zvířata přes sklo. "Kromě toho tam bude zimní expozice, která bude spíš skleníkového typu, takže budete moci jaguáry vidět v prostředí, které připomíná tropický prales," uvedl Horský.

Součástí chystané investice je i výstavba nové trasy pro vláček a také voliéry pro kondory andské. "Jde o mimořádný druh, který se ne až tak často objevuje v zoologických zahradách," řekl ředitel. V budoucnu by zoo takzvaný Jaguar Trek ráda doplnila o expozice pro drápkaté opice, kuandu a akvaterárium.

Zoo ve zlínské místní části Lešná je druhou nejnavštěvovanější tuzemskou zoologickou zahradou. Loni do ní zavítalo 648 375 lidí, což byla druhá nejvyšší návštěvnost v sedmdesátileté historii zoo. Návštěvností ji překonává pouze pražská zoologická zahrada, kam loni přišlo přes 1,4 milionu návštěvníků.