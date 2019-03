Zoo Brno letos chystá zvětšit bazén i výběh ledních medvědů

Brněnská zoo upraví expozice ledních medvědů, zatím ale není jasné, na kolik investice vyjde. Záleží na výsledcích geologických vrtů. Práce by mohly začít letos na jaře, hotovo by v ideálním případě mělo být příští rok. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí zoologické zahrady Michal Vaňáč.

V expozici je nyní sama dvacetiletá medvědice Cora, její dlouholetý partner Umca uhynul loni v polovině srpna na degenerativní onemocnění ledvin. Zoo má v plánu rozšířit odstavný výběh a zvětšit bazén v hlavní expozici. Začne se zkušebními vrty přímo v expozici, které odhalí, jak náročná rekonstrukce bude. Celá expozice totiž leží na skále. Podle výsledků vrtů se zvolí další postup.

V ideálním případě se zoo nejdříve pustí do rozšíření odstavného výběhu, což by mohlo začít na jaře. Půjde o zvětšení plochy o více než dvojnásobek. "Po dokončení prací by se Cora přesunula právě do tohoto výběhu a začali bychom s pracemi v hlavní expozici. Zásadní bude zvětšení bazénu a úprava zdí, na které necháme namalovat ledovec a ošetříme je speciálním nanonátěrem kvůli snadné údržbě a delší životnosti. Nemělo by se tak stát, že budou za pár let vypadat oprýskaně," uvedl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Zoo hledala pro medvědici nového partnera, to ale nyní bude muset nejspíš počkat. "Celý projekt rekonstrukce v sobě nese celou řadu otazníků. Přesto jsme se rozhodli s ním veřejnost seznámit co nejdříve, aby měla maximum informací. Proto ještě doplním, že ve hře byla také možnost příjezdu nového partnera pro Coru. To by ale znamenalo přerušení chovu medvědů kamčatských, do jejichž expozice bychom museli lední medvědy přesunout. Samozřejmě je velmi těžké předjímat, jak bude rekonstrukce probíhat, už vzhledem ke zmíněné náročnosti terénu," uvedl Hovorka.

První pár ledních medvědů brněnská zoo chovala už od poloviny šedesátých let, poslední samice Severka z toho období uhynula v roce 1988. K chovu vládců polárních oblastí severní polokoule se zoo vrátila po 11 letech, kdy získala Umcu, mladého samce z kazašské zoo.

Cora se v minulosti stala matkou pěti medvíďat, zvláště ta první z nich, dvojčata Bill a Tom, se v roce 2008 stala velkou atrakcí. V Brně narození tehdy způsobilo medvídkománii, zahrada i díky mláďatům zaznamenala rekordní návštěvnost, přišlo téměř 327 tisíc lidí.